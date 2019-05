FALSOS DIRIGENTES PETISTAS QUE HAN CREADO COMITES EN TULANCINGO SERAN DENUNCIADOS….

Dirigentes Petistas cansados del mal uso que hacen algunos empleados del ex dirigente estatal Arturo Aparicio Barrios acudieron a la Dirigencia Nacional del PT a exponerle al Profesor ALBERTO ANAYA GUTIERREZ que en la región de Tulancingo han aparecido supuestos Coordinadores Estatales del PT Hidalgo como el señor MÁXIMO JIMÉNEZ RAMÍREZ, GLORIA LISBETH DELGADILLO I. y Alejandra Martínez, su hermana Dalia quienes según formaron un comité PT Tulancingo que a la luz de los estatutos del Partido es FALSO y lo cual constituye un FRAUDE, ya que ni el señor MAXIMO JIMENEZ RAMIREZ, NI GLORIA LIZBETH SON DIRIGENTES ESTATALES y mucho menos están nombrados para crear supuestos comités Petistas en los municipios porque:

1.- El único en Hidalgo que puede realizar estas actividades porque su nombramiento lo faculta es el Comisionado Nacional el Lic. JAVIER VAZQUEZ CALIXTO y

2.- Simplemente porque en el organigrama de estructura del Partido del Trabajo No existe tal figura partidaria ( es decir llamar Comités a nuestros órganos de Dirección), ya que nuestra organización establece que se crean Comisiones Municipales del Partido del Trabajo.

Se hace del conocimiento de la Ciudadanía que el Dirigente Nacional al conocer de las faltas de respeto de los mencionados AUTORIZÓ QUE SE DENUNCIE a quienes se ostentes con nombramientos o cargos que no poseen y por tanto se AERTA A LA POBLACION DEL VALLE DE TULANCINGO Y DE HIDALGO que no se deje sorprender, nadie de los mencionados, puede vender u ofrecer nombramientos y menos candidaturas porque el único facultado para realizar dichas actividades por la dirigencia nacional es el Lic. JAVIER VAZQUEZ CALIXTO, así que si les ofrecen estos vivales alguna de los ganchos que la gente ha denunciado, tengan cuidado y denuncien penalmente como ya lo autorizo nuestro máximo líder nacional en la reunión que sostuvo con suspirantes a las candidaturas del PT en Hidalgo para las próximas elecciones municipales.

Más de 40 aspirantes a candidatos y candidatas por el PT HIDALGO a las municipales del 2020 y el COMISIONADO NACIONAL LIC. JAVIER VÁZQUEZ CALIXTO acudieron a la Dirigencia Nacional del partido para que esta les aclare porque se permite que ARTURO APARICIO BARRIOS desarrolle en Hidalgo actividades propias del comisionado nacional y usurpe funciones que no le corresponden, como crear supuestos comités municipales con la firme intención de sorprender a ciudadanos y militantes que externaron ante el Dirigente Nacional el Profesor ALBERTO ANAYA GUTIÉRREZ que incluso el mencionado afirmo que los acusados y sus secuaces, Máximo Jiménez Ramírez, Baldemar Amador Leal, Gloría Lizbeth Delgadillo, Alejandra Martínez, no son dirigentes nacionales o estatales del PT y mucho menos pueden crear supuestos comités y como algunos se han quejado que los acusados han ofrecido supuestas candidaturas a quien saben perfectamente que no les pueden cumplir por la sencilla razón de que no forman parte de la nueva Dirigencia del Pt Hidalgo que encabeza el comisionado Javier Vázquez Calixto, por todos esos abusos la militancia petista exigió a la dirigencia NACIONAL les pusiera un alto a las y los Usurpadores que trabajan para Arturo Aparicio Barrios.

El profesor ALBERTO ANAYA GUTIERREZ estableció líneas de acción muy concretas para terminar con la inapropiada conducta de estos empleados de Arturo Aparicio Barrios:

1) La DIRIGENCIA NACIONAL reconoce como ÚNICO COMISIONADO NACIONAL A JAVIER VAZQUEZ CALIXTO Y NO ES INTERINO, el compañero Arturo Aparicio Barrios nunca más será el Comisionado en Hidalgo.

2) Dirigentes nacionales, incluso el Profesor ALBERTO ANAYA GUTIERREZ vendrán en próxima fecha a inaugurar las oficinas del Pt Hidalgo administradas por Javier Vázquez Calixto y harán recorridos con nuestro dirigente por diversos municipios.

3) Se deja en la libertad a los compañeros de la coordinadora provisional y el Comisionado para denunciar en los tribunales a cualquier compañero militante o no que se ostente con un cargo o nombramiento que no sea avalado por el comisionado Javier Vázquez Calixto, por eso por segunda vez se exhorta a la compañera GLORIA LIZBETH DELGADILLO a abstenerse de presentarse como dirigente del pt, porque no lo es, se le hace saber que si sigue creando “comités patito del pt en municipios del distrito de Tulancingo” y se le hace saber a Lizbeth que si realiza su evento de mujeres del día 22 de mayo donde pretende engañar a mujeres del distrito de Tulancingo con que ella es dirigente y las hará candidatas en el 2020 o elecciones posteriores de seguir con esta conducta se le denunciara penalmente y también se le iniciara proceso estatutario, esta decisión nacional se le aplicará a cualquier persona que usurpe funciones o cargo de supuestos dirigentes que no lo son, tal es el caso de MAXIMO JIMENEZ RAMIREZ que se ha ostentado en un evento de falsos petistas como Coordinador estatal y responsable del distrito IV, eso sucedió el pasado 18 de Mayo y todo este evento estuvo plagado de irregularidades y por eso el y sus secuaces serán denunciados ya.