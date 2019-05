PROHIBEN PASO A VEHÍCULOS MOTORIZADOS EN SENDERO INTERMUNICIPAL EN SANTIAGO

La sanción podrá ir desde una infracción hasta el remolque de la unidad vehicular.

Con el objetivo de garantizar espacios seguros para el deporte y la sana convivencia, este lunes 13 de mayo la administración local 2016-2020 de Santiago Tulantepec instaló la señalética correspondiente a la prohibición del paso de vehículos de motor a lo largo del sendero intermunicipal.

En los últimos meses, el departamento de Seguridad Pública y Tránsito municipal identificó que uno de los reportes más frecuentes entre la ciudadanía es el paso vehicular a alta velocidad por parte de motocicletas y motonetas dentro de la ciclopista que conecta los municipios de Santiago Tulantepec, Tulancingo y Cuautepec, lugar en donde está prohibido el paso a dichos vehículos, por lo que decidieron implementar la colocación de gráficos para informar a la población.

Las señales fueron colocadas a lo largo del sendero desde la zona conocida como Satélites hasta la comunidad de Ventoquipa, de este modo esperan que los usuarios tengan conocimiento de la normativa y la respeten evitando así accidentes y garantizado la seguridad de los usuarios del sendero; en caso de incidencia la sanción podría ir desde una infracción hasta el remolque de la unidad, dependiendo bajo qué condiciones circule.

Dentro del Bando de policía y gobierno de Santiago Tulantepec está estipulado que los vehículos automotores deberán portar matrícula, el conductor deberá tener licencia de conducir vigente, no ir a velocidad mayor a la estipulada en los señalamientos en las vialidades, no conducir utilizando objetos que disminuya la atención del conductor; también no deberá estacionarse en lugares no permitidos, accesos a domicilios particulares y/o de instituciones médicas públicas o privadas, conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, entre otras.

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a los y las santiaguenses a acatar la normatividad que permiten un tránsito seguro y respetuoso hacia la ciudadanía que diariamente utiliza dichos espacios para ejercitarse o trasladarse a sus destinos y recordó que ante cualquier denuncia pueden comunicarse a Seguridad Pública y Tránsito municipal al 7546500 o acudir a sus instalaciones.

En los próximos días la corporación de Seguridad Pública y Tránsito municipal implementará operativos a lo largo del municipio para garantizar que los vehículos automotores de dos ruedas estén de acuerdo a la reglamentación, por lo que invitan a la ciudadanía a aprovechar las jornadas de regularización de trámites y módulos de licencia, así como a portar casco, respetar los carriles y los sentidos viales, revisar que las luces funciones de manera adecuada y recordar que no deben de ir más de dos personas en el vehículo.

El nuevo Bando de policía y buen gobierno de Santiago Tulantepec fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el pasado 22 de abril y actualmente se encuentra en un periodo de socialización para entrar en vigencia el próximo 21 de junio.