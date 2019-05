DENUNCIAN A MILLY BATALLA DE CORRUPCION CON LOS PROGRAMAS DE AMLO EN EL DISTRITO DE TULANCINGO

MILLY BATALLA CASTILLO, coordinadora de los programas sociales para el bienestar en el Distrito de Tulancingo del gobierno de AMLLO fue DENUNCIADA PÚBLICAMENTE DE ACTOS DE CORRUPCIÓN ya que durante el proceso de los censos e ingreso a los programas del bienestar del gobierno de AMLO en todo el distrito de Tulancingo de donde es coordinadora se hizo ayudar de priistas que pertenecían al programa de Prospera y varios regidores exigen que en la próxima visita de AMLO a HIDALGO se le acuse a ella y a su esposo Carlos Belmonte de no hacer un censo apegado a los cánones de la 4T ya que los cucharearon con ayuda del pri.

Varios regidores con verdadero origen de izquierda ACUSAN A MILLY BATALLA DE SER UNA MUJER CORRUPTA y de que ella y su esposo prácticamente se la viven haciendo campaña para que el esposo de ella CARLOS BELMONTE sea el próximo presidente Municipal de Tulancingo y ella la Diputada, es por eso que en cada entrega de beneficios primero hacen un discurso político como si el recurso que se entrega fuera de ellos, entrevistados por este diario señalaron: “eso que están haciendo esta pareja es inmoral y abusivo y traiciona los lineamientos de AMLO en campaña, de no mentir, no robar y NO TRAICIONAR AL PUEBLO, que votó por AMLO, no por esta pareja mezquina y traicionera y que es encubierta según ellos por su verdadero protector y quien les patrocinará su próxima campaña, el ex delegado de Morena para Hidalgo y hoy titular de PEMEX OCTAVIO ROMERO OROPEZA”.

El regidor de San Bartolo el c. SALOMON TREJO en entrevista señalo que es tal el cochinero de los censos que realizó esta mujer, que en comunidades grandes de San Bartolo como: En VALLE VERDE había 200 titulares de prospera y de los programas de AMLO solo recibieron beneficios 11 personas, SANTIAGO: eran 100 los registrados y los beneficiarios son solo 5, PIE DEL CERRO solo 4, Laguna de Cerro verde Ninguno, Copal y muchas comunidades mas de todo el distrito de Tulancingo que decidieron no apoyar su cochinero, ni alinearse con esta pareja de políticos chaqueteros, no fueron incluidos de los beneficios y todo por el revanchismo de MILLY BATALLA que aseguró en reciente reunión, “ si ustedes no nos apoyan en nuestro proyecto político de mi esposo, NUNCA recibirán beneficios de la Secretaria del Bienestar”.

MILLY BATALLA CASTILLO NO ESTA CUMPLIENDO SU TRABAJO EN EL DISTRITO Y DEBE SER REEMPLAZADA cuanto antes, porque el único que esta siendo evidenciado como un político que no cumple es el presidente AMLO por los actos de corrupción de esta pareja alejada de los principios de AMLO y muy cercana a políticos del PRI de la región.