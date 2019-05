DIANA MARROQUÍN REVELO QUE EL EX CANDIDATO DEL PAN JUAN FRANCISCO MARROQUIN CASTRO ES AUTOR INTELECTUAL DEL ATENTADO QUE SUFRIO EL 11 DE ABRIL.

DIANA LAURA MARROQUÍN BAYARDO, realizó señalamientos directos y dio a conocer los nombres de quienes fueron los autores materiales e intelectuales de la agresión que sufrió el 11 de abril frente a las instalaciones del Comité Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), en esta capital. Uno de los probables responsables, informó, que fue detenido en flagrancia, ya ha sido vinculado a proceso penal su nombre es MAYNOR JOEL PEREZ VILLATORO (Hondureño).

Ahora, añadió, sólo resta que la juez penal proceda conforme a Derecho y para ello anunció que está reuniendo el mayor número de pruebas posibles para reforzar la causa penal, lo que está logrando gracias a la participación de la ciudadanía, a través de videos que revelan la forma en qué fue agredida y quienes perpetraron el hecho.

Mostrando aún las huellas de la golpiza que recibió, principalmente en el rostro, cuello y columna vertebral, que la mantienen postrada en una silla de ruedas, acusó que los autores INTELECTUALES son: JOSE FRANCISCO MARROQUIN SOSA, JUAN FRANCISCO MARROQUIN CASTRO (EX CANDIDATO DEL PAN POR EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TULANTEPEC) IRVING ORTEGA CASTRO Y MIGUEL l MSRROQUIN CASTRO quien fungen como “propietario” y padrino de una “granja” de supuesta rehabilitación de personas con adicciones, identificada como “Volver a Nacer”, en la ciudad de Tulancingo, “que regentea y prostituye” y donde se adiestra al comando de sicarios que me atacó para matarme el pasado 11 de abril del presente año.

Todos ellos y otros políticos que se esconden del pri “Orquestaron ese comando de personas, la mayoría de ellas de origen centroamericano y del Estado de Mexico pertenecientes a la granja, que tenía la orden, ex profeso, de matarme y los ciudadanos me han hecho llegar grabaciones donde tienen a estos participantes y al medio hermano IRVING ORTEGA CASTRO con sus empleados de autores intelectuales orquestando todo desde un parque cercano al lugar de mi atentado”

Doy a conocer que una vez que fui agredida físicamente, los hermanos Marroquín Castro y Ortega Castro ayudaron en su fuga a los perpetradores de regreso a su anexo (granja) y a casas de seguridad de su propiedad ubicadas en la col. Lindavista, por eso hoy pido a las autoridades correspondientes del estado, que se encarguen de REGULAR las clínicas de rehabilitación o pseudogranjas en el estado y específicamente en el municipio de Tulancingo hagan una revisión completa, pues ahí han muerto dos jóvenes por supuestas caídas o peleas entre los mismos sicarios”.

Marroquín Bayardo considera que lo que desató la “tormenta” en contra de ella es que un día antes de ser atacada, entrevistó, a través de sus redes sociales de internet, a un joven, de nombre Uriel, que se había escapado de la granja “Volver a Nacer”, donde fue víctima de maltrato, resultando lesionado y también habían intentado matarlo a él y a su papá, con un comando armado que viajaban a bordo de dos camionetas llena de anexados de las granjas “VOLVER A NACER” y “ESPERANZA” en una camioneta conducía el es candidato del PAN JUAN FRANCISCO MARROQUIN CASTRO y la otra el supuesto padrino de las granjas mencionadas JUAN FRANCISCO MARROQUIN CASTRO, que frecuentemente realizan una serie de delitos como asesinatos, asaltos y robos.

De esto hay videos donde aparece el propio Uriel y su padre que son perseguidos sobre la vía México-Tuxpan, a la entrada de la ciudad de Tulancingo, de lo cual existen denuncias y señalamientos directos.

DIANA MARROQUIN BAYARDO

recordó que días después de haber sufrido el atentado y mostrar la foto de un individuo conocido como HUGO “N”, que es el que me cortó la cara, un grupo de personas se manifestó fuera de palacio de gobierno estatal, en Pachuca para acusarla de extorsionadora y fabricar delitos, pero resulta que la agraviada solicitó información a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo y en ambas instancias algunas de las supuestas causas penales, a averiguaciones previas y/o carpetas no existen y esos números de averiguación ó de las causas penales que registraron en sus mantas los supuestos manifestantes (entre ellos varios anexados de las granjas ya mencionadas y entre ellos algunos de los sicarios que me agredieron el día de mi atentado afuera de las oficinas del pan).

Ante esta situación adelantó que acudirá ante el Ministerio Público para iniciar una denuncia por difamación y calumnias, pues existen pruebas de la manipulación que hicieron de información personal y privada de ella para acusarla públicamente, pero con versiones falsas en la supuesta manifestación de plaza Juarez”.

Dejo en claro que a petición de una persona afectada de un robo y asalto acudió a la agencia del Ministerio Público de Tulancingo, donde se encontraba detenida una persona conocida como EDUARDO DELGADILLO GARCIA por el delito de algo de drogas y al YO VERLO AHI en el Ministerio Público de Tulancingo con el Lic. Sandro “N” lo RECONOCI PUBLICAMENTE COMO UNO DE LOS SICARIOS QUE ME ATACO A LAS AFUERAS DEL PAN EL 11 de Abril Y REALICE UNA TRANSMISION EN VIVO POR MI PAGINA DE FACEBOOK por lo que EXIJO que las autoridades judiciales procedan a detenerlo y procesarlo conforme a la ley.

EDUARDO DELGADILLO GARCIA estuvo preso en Estados Unidos por años debido a Varios delitos y la ha venido librando amenazando y matando gente; DEJO EN CLARO ante la sociedad que lo IDENTIFICO plenamente como el que me golpeó con su puño derecho, me dio de patadas y me pego en la cabeza y en la cara con una silla y me AMENAZABA todo el tiempo que me iba a matar. Estuve a punto de morir en manos de este señor y hoy está detenido en Tulancingo y está en manos de la policía”, sin embargo la PROCURADURÍA de HIDALGO POR NEGLIGENCIA E INEPTITUD lo va a SOLTAR.