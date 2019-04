PT FIJA SU POSTURA ENTORNO A CANDIDATURAS INDIGENAS

NO A LA REFORMA POLITICA-ELECTORAL SIN QUE SE INCLUYA A L@S CIUDADANOS DE ORIGEN INDIGENA… El PT habló fuerte y claro en voz de la Representante de este partido DIANA MARROQUIN BAYARDO en la mesa de la Reforma POLITICO-ELECTORAL DE HIDALGO en el Congreso de Hidalgo, sobre el tema de la PARTICIPACION INDIGENA, en las próximas elecciones, la postura del PT HIDALGO se fijó así: A) NO PODEMOS LOS PARTIDOS POLITICOS, L@S DIPUTADOS LOCALES DE HIDALGO Y EL TRIBUNAL ELECTORAL, POR ESO NO ESTAMOS DE ACUERDO EN PRETENDER REGULAR ESTE TEMA SIN SALIR A REALIZAR FOROS EN LOS MUNICIPIOS REPRESENTATIVOS CON POBLACION DE PUEBLOS ORIGINARIOS. B) Nuestro partido propone que sean los ciudadanos de origen indígena quienes decidan cuales serían los criterios para ser elegibles como representantes de pueblos nativos con la intención de ser postulados como candidat@ a cualquier puesto de elección popular. C) Es PRIORIDAD del #PT formalizar la participación de las poblaciones indígenas en las candidaturas de las próximas elecciones de este estado y reiteramos que ellos deben ser quienes determinen las herramientas que determinen la auto adscripción de la participación de l@s probables candidat@s y esto es debido a que en Hidalgo no hay pueblos o municipios que se rijan por usos y costumbres porque en todo MEXICO solo son 3 municipios con esas características. D) Los elementos de la garantía de las candidaturas indígenas esta basada en la Democracia que según nuestra visión es atender e incluir a toda la población sin elementos de discriminación, por eso quienes tienen que decidir son l@s mismos ciudadanos que pretendemos incluir en esta próxima reforma POLITICA-ELECTORAL.