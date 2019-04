CONCEPCIÓN OCADIZ EN EL MP RESOLVIENDO SU SITUACIÓN LEGAL

Este jueves fue captada Concepción Ocadiz García, en las oficinas del Ministerio Publico, acompañada de varias personas, por lo que se presume se presentó ante el Agente del Ministerio Publico, para resolver su situación legal, ya que ella, Juan Manuel Aguirre y el Sol de Tulancingo, enfrentan una averiguación por difamación y lo que resulte, por publicar en dicho medio noticias plagadas de mentiras, hechos falsos y sin sustento legal.

HECHOS:

DENUNCIAN AL SOL DE TULANCINGO POR PUBLICAR NOTICIAS FALSAS

* Afectados piden la reparación del daño moral, por publicar noticias falsas y sin sustento legal.

Denuncian a Concepción Ocadiz García alias Conny Ocadiz, a JUAN MANUEL AGUIRRE, sol de TULANCINGO y a quienes resulten responsables por el delito de Difamación y lo que Resulte ya que el día de hoy domingo 10 de Marzo del 2019 me llegó a mi WhatsApp número 7751130787 un enlace de nota periodística del SOL DE TULANCINGO cuyo título dice así: “ENCUENTRAN SIN VIDA A COMERCIANTE DE TULANCINGO” y al abrirlo y al empezar a leer me di cuenta que la nota periodística está plagada de mentiras y hechos falsos a demás desconozco que yo o alguien de mi familia pudiera comentar esas falsas aseveraciones que dañan y difaman a mi familia y están colaborando a generar ataques y amenazas en redes sociales, en concreto la nota periodística dice lo siguiente: “Tulancingo alrededor de las 16.30 horas de esta tarde. Fue reportado como desaparecido la noche de ayer luego de que, al llegar a una gasolinera situada en esa misma vía acompañado de su esposa e hijastra, **un individuo a bordo de una moto se le acercó y le pidió saliera del vehículo para hablar.

Tras conversar con el joven por algunos minutos, se alejó de la camioneta* dejando el motor y luces encendidas, prometiendo a su mujer regresar enseguida lo cual no ocurrió.

* A lo largo del día tanto sus familiares como sus amigos buscaron a Venancio, que se desempeñaba como comerciante en el municipio de Cuautepec.

Por la tarde fue hallado tirado en un paraje de la misma vía cerca de la gasolinera *donde fue hallado sin vida con heridas producidas por arma de fuego.*

Al momento de desaparecer llevaba consigo 100 mil pesos, por lo que se ignora el móvil del crimen.

Toda esta nota llena de mentiras genera zozobra en mis familiares y amigos porque en ninguna declaración se afirmó que: 1) El día de los hechos un joven se acercó a la camioneta de mi padre VENANCIO O. T. Y AL DESCENDER Y TRAS CONVERSAR CON EL JOVEN SE ALEJO DE LA CAMIONETA” y esto es totalmente falso 2) Se asegura por parte de los redactores que: “dónde fue hallado sin vida con heridas producidas por arma de fuego.*, lo cual es totalmente falso porque según lo que nos han comentado tanto el ministerio público de la mesa uno de nombre ISAAC como el agente de la policía investigadora mi papá fue atropellado, pero nunca y lo rechazó categóricamente se encontraron orificios de bala