ALEJANDRO AHUED AMENAZA A LOS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL DE TULANCINGO

Este mediano comerciante de casas de dudosa calidad (existen quejas y alguna denuncia) saltó al ring de la política de Tulancingo cuando en el 2016 jugó por órdenes de sus padrinos políticos UNA CANDIDATURA CIUDADANA A LA PRESIDENCIA DE ESTE MUNICIPIO….. SE DICE: que su operador era el mismo CARLOS SOSA VELASCO que según la rumorología es el presta nombres de MIGUEL OSORIO y su constructor Preferido según la revista Proceso cuyo título mencionaba: EL GUSTO DE VIVIR EN LAS LOMAS, en la que la revista señaló abiertamente los negocios amañados de esa dupla, pero la rumorología insiste que este dúo maquiavélico OSORIO-SOSA insto a ALEJANDRO AHUED SARQUIS de postularse como candidato ciudadano a la presidencia de Tulancingo con apoyo de ellos ( hasta su casa de campaña de la avenida Juárez es propiedad de Carlos Sosa V.) porque según le decían….. Ya habían amarrado con cuarto piso y el ganaría y en realidad lo utilizaron para dividir el voto ciudadano en la elección Presidencial de Tulancingo y que el priista FERNANDO PEREZ ganara.

Pero la pregunta que surge aquí querido lector es ¿POR QUÉ TRANSITO MUNICIPAL DE TULANCINGO LO DEJA CIRCULAR EN SU MOTO SIN CASCO PROTECTOR? y lo peor es que NO LO INFRACCIONABAN, ¿será que tiene alguna venia del director de Tránsito JUAN CARLOS LAZCANO MONTES?

ALEJANDRO AHUED SARQUIS en recientes semanas ha andado muy movidito en redes sociales diciendo que es el próximo Presidente Municipal de Tulancingo, que lo apoyan cuatro ex presidentes Municipales (RICARDO BRAVO, JULIO SOTO, JUAN GOMEZ Y MARIO MACIAS, TODOS BIEN CHAMUSCADOS POR SER MUY MALOS PRESIDENTES ) y se vende políticamente como INCORRUPTIBLE y supuestamente CRITICA AL PRI POR SUS MAÑAS, pero recientemente fue detenido en el centro de Tulancingo Hidalgo circulando en su motoneta como siempre lo hace, SIN CASCO PROTECTOR que es una obligatoriedad marcada en la Ley, sin embargo altaneramente amenazó a los agentes de tránsito que le marcaron el alto diciendo que él era influyente, los que circulaban por ahí al mediodía del sábado, afirman que dijo a uno de los agentes de vialidad que por denuncia ciudadana lo pararon, “No hermano, a mí no me puedes infraccionar, háblale al secretario RAUL SANCHEZ y que te indique” y ¿qué creen? Que los efectivos de Transito RAMON Y YURICO que lo ignoran y que le dicen: “muéstrenos su licencia” a lo que él se resistía argumentando: “USTEDES SABEN QUE NO ME DEBEN INFRACCIONAR, SIEMPRE HE CIRCULADO EN MI MOTO SIN CASCO, SOY ALEX AHUED EL PROXIMO PRESIDENTE DE TULANCINGO Y SI ME CHINGAN LOS VOY A CORRER”, sin embargo los buenos elementos municipales hicieron su trabajo y lo infraccionaron, muy a pesar de ALEJANDRO AHUED SARQUIS quien argumentó: “ESTA INFRACCIÓN ME LA VA HA CONDONAR MI AMIGO EL SECRETARIO “RAUL SANCHEZ PARRA” Y HASTA LOS VAN A CORRER”, RETIRANDOSE DEL LUGAR.

OJO TULANCINGUENSES este señor que se venderá en el 2020 como un CANDIDATO INCORRUPTIBLE PARA GOBERNAR Y SALVAR A TULANCINGO, el día sábado 30 de Marzo del 2019 INTENTÓ CORROMPER A LOS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL DE TULANCINGO ante muchos CIUDADANOS que lo reconocieron y gracias al influyentismo que pregonaba, exigía lo dejaran circular sin casco de protección como siempre lo ha hecho, entonces señor ALEJANDRO AHUED SARQUIS dice usted ser diferente, por eso la DENUNCIA CIUDADANA que motivó esta nota periodística le exige dos cosas:

1.- Acate el reglamento de tránsito y circule con casco aunque ya no tire rostro.

2.- De manera voluntaria vaya y pague su infracción correspondiente del SÁBADO 30 de Marzo a tránsito municipal y muéstrela públicamente en redes sociales, en donde acepte su error y DEMUESTRE QUE PAGÓ COMO CUALQUIER CIUDADANO QUE INFRINGE LA LEY, porque con sus cuestionables actos del fin de semana,¡ NO LE CONFIAREMOS UN VOTO en el 2020, NO ALEJANDRO AHUED, ASI NO¡, porque USTED YA DEMOSTRÓ SU POCA CREDIBILIDAD, que es grillero de redes sociales pero que hace todo lo que critica de los priistas y por sobre todas las cosas usted nos dejó en claro a los tulancinguenses que INFRINGE LA LEY porque ha violentado durante años el reglamento de tránsito que rige al municipio que dizque quiere rescatar y AL CUAL NO RESPETA.