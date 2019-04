porque lo digo yo

EN EL VALLE DE TULANCINGO DESAPARECEN JOVENCITAS Y NUNCA LAS VUELVES A ENCONTRAR tal es el caso de DULCE MARIA PLATON GARCÍA……. Aun Recuerdo el 8 de Agosto del 2017 la Colonia la Esperanza del municipio de Cuautepec amaneció con la amarga noticia de que la estudiante del CBTIS DE TULANCINGO había desaparecido, la familia me pidió ayuda, iniciamos una INTENSA CAMPAÑA con mi Fundación de búsqueda con el #TODOSSOMOSDULCE, brigadeamos los ciudadanos unidos en todo Tulancingo con volantes en mano, incluido el rumbos del CBTIS 179 y las minas, porque ahí fue el ultimo dato de contacto que se tenia de ella, en el cual irresponsablemente los policías de Tulancingo, inexplicablemente la ¿perdieron?, entre ellos uno que después Ingresamos al Reclusorio de Tulancingo por EXTORSION A UN CIUDADANO de Nombre Alejandro…. Ese junto con un compañero o cómplice a tendieron el reporte, y fue entonces cuando gente de seguridad publica, primero le avisaron a la Mama de la desaparecida que ya la tenían en el punto acordado, después de casi media hora le informaron que siempre no, que al llegar al punto de encuentro, DULCE MARIA NUNCA LLEGO, esto es muy grave y de duda razonable y por demás suspicaz, pero esa línea, la policía investigadora nunca la exploro.

Pero después de marchas, manifestaciones, exigencias a las autoridades y amenazas a los familiares, así como DECLARACIONES ESTÚPIDAS y sin fundamento del anterior PROCURADOR JAVIER RAMIRO LARA QUIEN ME AFIRMO: “SE FUE CON EL NOVIO” y le contesté es usted UN IRRESPONSABLE, demuéstreme ¿quien es el novio?, ¿de qué familia? y si esta con el supuesto novio imaginado por usted, ¿dígame quien es? y vamos tras el, porque ella es una menor de 16 años, es el momento para que los padres de la desaparecida hablen con ellos y su respuesta después de ese ex abrupto FUE UN SILENCIO TOTAL ( demostrando que era un torpe Procurador, sin argumentos y sin capacidad de investigar, por eso inventaba a la ligera y lo premiaron por inept…… hoy es el primer visitador de DERECHOS HUMANOS DE HIDALGO, válgame Dios) después de esa reunión en la oficina del Procurador llegaron unas amenazas a la mama y un chantaje al papa biológico donde en el propio PALACIO DE GOBIERNO DE HIDALGO en reunión con el subsecretario LOMELI y el Procurador JAVIER RAMIRO LARA, judiciales lo amenazaron antes de entrar a la reunión, diciéndole: “ DESCONOCE A LA DIANA MARROQUIN COMO PARTE DE LA BÚSQUEDA O YA VERAS” semanas después los familiares desistieron de la búsqueda y YO DIANA LAURA MARROQUIN BAYARDO SIGO EN PIE, BUSCANDOTE DULCE MARIA PLATON GARCIA y tengo la encomienda desde mi alma de dar con tu paradero y traerte de regreso a tu familia viva ó muerta, por eso SEMANA A SEMANA visito al ministerio publico que lleva el caso de nombre Airton y le pregunto ¿NOTICIAS EN LA CARPETA 18/2017/2801 DE LA DESAPARICIÓN DE DULCE PLATÓN?, su respuesta siempre es: NO ME HAN PASADO NADA LOS INVESTIGADORES.

Ayúdenme otra vez a compartir esta Tragedia y traer a DULCE MARIA PLATON GARCIA desde donde este ó donde la tengan.