AMLO ELUDE CONFRONTARSE CON DONALD TRUMP

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

“El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar”: Sun Tzu

Ciudad de México, 30 de marzo de 2019.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra México. Al criticar los esfuerzos del gobierno mexicano por detener la migración indocumentada, el mandatario estadounidense amenazó con cerrar el tráfico comercial en su frontera con México si no detiene la llegada de dos presuntas caravanas de migrantes centroamericanos. “Si no lo hacen, y se los estoy diciendo en este momento, ¡cerraremos la maldita frontera!”, amenazó en un mitin en Michigan. Esta postura significa sin duda alguna el punto desde el cual hará despegar su campaña de reelección, es el escenario ideal para volver a captar el sufragio mayoritario y ahora no sólo de los delegados sino de los votantes.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, declaró que no se va a “enganchar” y va a ser muy prudente. Mientras, su administración genera las condiciones para que se cumplan las metas migratorias de su homólogo norteamericano. Su postura es sin duda una decisión estratégica para no confrontarse con Trump y evitar una pelea pública costosa. No obstante, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, le respondió a DT que México no actúa con base en amenazas. “Somos un gran vecino. Díganlo si no el millón y medio de estadounidenses que eligieron a nuestro país como hogar, la más grande comunidad de ese origen fuera de EU”, escribió en Twitter el encargado de la política exterior mexicana.

El diario estadounidense The New York Times sostiene las acciones del gobierno mexicano se hacen a costa del maltrato a cientos de migrantes provenientes de Centroamérica y en detrimento de sus derechos humanos. También, consideró, socavan las promesas lanzadas por el presidente López Obrador durante su campaña en defensa de los migrantes. El gobierno mexicano ha bloqueado el paso de grupos de migrantes en las ciudades fronterizas y en muchos casos interceptado en los puentes internacionales y se corta su viaje rumbo a Estados Unidos. La nueva administración federal ha permitido que el gobierno de EEUU regrese a territorio mexicano a migrantes que buscan asilo, lo que pone en riesgo sus vidas, debido a la existencia en México de zonas con altos índices de violencia.

“Esto de los caravanas y demás, tiene que ver bastante con lo político, con lo electoral, por eso no me voy a enganchar en este asunto. Como dicen los jóvenes: zafo”, respondió AMLO, quien justificó: “Estamos haciendo nuestro trabajo. No voy a polemizar con esto; voy a ser muy prudente por una serie de circunstancias, entre otras, porque queremos llevar una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos”. López Obrador puntualizó el objetivo de su gobierno es impulsar actividades productivas y proyectos en el sureste mexicano a fin de dar opciones de trabajo a migrantes centroamericanos”, “nuestros hermanos”. Se busca, subrayó, el ordenamiento del tránsito de personas.

El presidente mexicano fue claro: “nosotros vamos a colaborar; queremos tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. No vamos a polemizar sobre estos temas”. Reiteró: el fenómeno migratorio debe solucionarse atendiendo las causas, con crecimiento, empleo, bienestar en la región, a fin de que el movimiento de personas, en tránsito por México, lo hagan en el marco de la ley, de manera ordenada, con respeto a sus derechos humanos.

En diversas regiones del país lo sucedido con los migrantes es una preocupación secundaria, en contraste con las vividas a diario, como el trabajo, la seguridad y la corrupción. “Si tenemos que aceptar a un puñado de gente que regresa a México no es realmente un problema para nosotros, ni siquiera en lo político”, comentó un funcionario sin autorización para discutir deliberaciones internas. “Lo que realmente queremos evitar es una pelea pública con Trump”, puntualizó. Muchos críticos del gobierno de AMLO denuncian se han privilegiado las cuestiones políticas y no las humanitarias.

Durante la semana el presidente López Obrador ofreció detener el flujo de migrantes centroamericanos a Estados Unidos por medio de visas de trabajo en nuestro país. “Estamos proponiendo que se puedan dar visas de trabajo en México, estamos en condiciones de hacerlo, en Chiapas habrá 80 mil empleos, pero tenemos más posibilidades para que haya trabajo en el sur-sureste de nuestro país, para trabajadores hermanos centroamericanos y esto atempere el fenómeno migratorio”.

ROSARIO ROBLES IMPUNE

A pesar de ser señalada de artífice de estafas y saqueos, Rosario Robles, la ex secretaria de Estado durante la administración de Enrique Peña Nieto, sigue eludiendo a la justicia mexicana. La Fiscalía General de la República (FGR) imputará a dos ex funcionarias menores de la Tesorería de la Sedatu como probables responsables por haber autorizado los 185 millones de pesos que, presumiblemente, fueron desviados a través de un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero. Penalmente se imputará a Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería, y Nory Carolina Pérez Tome, jefa de Departamento de Bancos, ambas de la Sedatu, informó la fiscal Mónica Martell Olguín.

Según la FGR, Pérez Tome y Montoya Santos autorizaron el pago a la Universidad, luego de tener el aval de Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuestación de la Sedatu. Sin embargo, un juez federal del Reclusorio Norte decidió no vincular a proceso a Báez por ejercicio indebido del servicio público. El ex Oficial Mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa, y la ex titular de esa secretaria, Rosario Robles, señalados de ser los artífices de estafas y saqueos, siguen sin acusaciones legales.

Montoya Santos fue implicada en la desaparición de los convenios originales que fueron utilizados para desviar 185 millones de pesos. Se trata del convenio general y del específico que suscribieron la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, de Hidalgo, los cuales, según las indagatorias, fueron utilizados para transferir dinero a través de subcontrataciones a empresas “fantasmas”. El pasado mes de noviembre, Héctor José de la O Chi, director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, declaró a la FGR que dichos documentos no estaban en los archivos.

DE LOS PASILLOS

La evaluación de los maestros no es una prioridad en la nueva reforma educativa, pues no tiene relación con la calidad de la enseñanza, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo se van a fortalecer las escuelas normales para la mejor formación de maestros… El mandatario advirtió que los dirigentes de las organizaciones magisteriales “tiene sus intereses y no siempre actúan bajo principios democráticos” y anunció el inicio de una campaña de información dirigida a los maestros de base, no a los líderes. Para ello, serán distribuidos miles de volantes, en los cuales se detalla la ruta de cancelación de la reforma educativa de 2013, y se afirma que el anterior gobierno creó “un sistema perverso que ni él mismo cumplió y le dio la vuelta con muchos recursos por debajo de la mesa, burlando la ley que ellos mismos emitieron”… A su vez, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, señaló en la nueva reforma la evaluación no está ligada a la permanencia en el empleo, a diferencia de la versión anterior. Afirmó la reforma pasada sí invadió derechos laborales y se creó un “sistema perverso” que incumplió la ley…

Durante el arranque el Programa Paisano 2019, en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, advirtió que el gobierno federal erradicará cualquier tipo de corrupción existente en el Instituto Nacional de Migración (INM). En una ceremonia privada donde estuvieron los secretarios Miguel Torruco, de Turismo; Javier Jiménez Espriú, de Comunicaciones y Transportes; el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas; el titular del INM, Tonatiuh Guillén; y el director del AICM, Miguel Pelaéz Lira, la funcionaria llamó a que “nuestro objetivo sea precisamente la asistencia, la orientación, que aseguremos su ingreso y su salida se lleve a cabo con absoluta garantía de sus derechos humanos”…

El Banco de México dejó sin cambio la tasa de interés de referencia en 8.25 por ciento, al advertir nuevas presiones inflacionarias, y apuntó que la actividad económica continuó con un bajo crecimiento al inicio de este año. El banco central reportó que factores de riesgo e incertidumbre asociados a la economía mexicana, entre ellos la calificación de la deuda de Pemex, han aumentado la prima de riesgo de activos financieros nacionales.