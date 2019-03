INTERPONEN AMPARO PARA TUTELAR DERECHOS DE 37 ESTANCIAS INFANTILES

* La Fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en compañía de Lía Limón, Save the Children, REDIM, GIRE y otras beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles

La Fundación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, acompañada por Lía Limón, Save the Children, REDIM y GIRE, así como de un grupo de estancias y madres beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles, promovimos el día de ayer una demanda de amparo indirecto a fin de tutelar los derechos constitucionales de 37 estancias infantiles afectadas y de 34 madres trabajadoras, así como de sus hijos e hijas, todos ellos beneficiarios del programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras que estuvo vigente hasta diciembre del 2018.

La demanda de amparo tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños, madres trabajadoras y de las personas encargadas de las estancias infantiles. Los conceptos de violación más importantes son los siguientes:

1) Incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano, en materia de derechos humanos, como las de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de los niños, niñas y padres de familia y así como el principio del interés superior del menor, en particular en lo que se refiere a los niños cuyos padres no están afiliados al sistema de seguridad social.

2) Violación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación a los niños con discapacidad cuyos padres no están afiliados a un sistema de seguridad.

3) Violación a los derechos a la salud, educación, trabajo, así como sus garantías de no regresión, igualdad entre hombres y mujeres y protección al interés superior del menor.

4) Omisión de realizar un test de proporcionalidad sobre la idoneidad de la medida propuesta por el Gobierno de entregar los recursos directamente a los padres.

5) Violación a las garantías de seguridad jurídica y de legalidad por falta de fundamento y motivación.

Quienes tengan interés en conocer los actos de autoridad que se reclaman y más detalles sobre esta demanda de amparo pueden comunicarse con nosotros al 52921121.

Quienes promovemos este amparo quedamos en espera de la resolución del juez y confiamos en que existe en México un Estado de Derecho y en que el asunto se resolverá conforme a las leyes aplicables para proteger los derechos humanos de niños, niñas, madres trabajadoras así como de las personas encargadas de operar las estancias infantiles.