DENUNCIAN PENALMENTE A ORGANIZADORES DE FIESTAS CLANDESTINAS

No hubo detenidos por la venta de Drogas

*Padres de familia denuncian penalmente a los organizadores de la fiesta para menores clausurada por presidencia de Tulancingo

Tulancingo, Hgo.- En todo un escándalo se ha convertido el operativo que aplicó la Presidencia Municipal de Tulancingo a través de la oficina de reglamentos en el salón de fiestas Antares de Tulancingo, el pasado sábado 16 de Marzo de este año, de acuerdo con las versiones de los padres de familia molestos que sus hijos e hijas que eran menores de edad, a quienes otros jóvenes ya mayores de edad los obligaban a tomar, drogarse e incluso ver reproducciones de sexo que formaban parte del ambiente de convivencia de la fiesta titula: -Let´s Go (Turn Up The SPEAKERS) .PROJET.

Pero al ver los padres de familia que ninguno de los organizadores de esa orgi fiesta ha sido sancionado por ninguna autoridad y menos por la policía que entro al evento del sábado 16 de Marzo, donde el boletín emitido por la dirección de Reglamentos de Tulancingo encontraron a más de 40 menores con sustancias toxicas al parecer drogas como (Cristal, marihuana, cocaína y tachas), por ello varias madres de familia se cuestionaron ¿por qué la policía municipal y la estatal no consignaron a los jóvenes que tenían en su poder las drogas mencionadas?, por tal motivo tomaron la determinación de acudir al Ministerio Publico para iniciar diversas carpetas de Investigación, para que sea la Procuraduría de Hidalgo quien investigue, persiga a los responsables de organizar las fiestas y bacanales que actualmente se dan todas las semanas en Tulancingo en bares como la Kalimana, salon de Fiesta el Golden, salón la Ilusión, Antares y otros más, sin que alguien controle esta pandemia de drogas y sexo sin control ni protección.

Los ministerios públicos encargados de recibir las denuncias penales que interpusieron los padres de familia en días recientes fueron por varios delitos, entre los que destaca la Corrupción de menores en contra de los organizadores y los que vendieron boletos ya sea en vivo o por redes sociales, ya que promocionaron esta ilícita actividad que desencadeno pervertir y enviciar a menores de edad entre las que destacaban niñas y niños desde 14 años.

Algunos Padres de familia entrevistados por esta casa editora pidieron a las autoridades del Municipio, que estén alertas para que las próximas fiestas programadas y que circulan en redes sociales hagan operativos en los que si consignen a los que porten o comercien drogas porque según fueron informados el delito de CORRUPCION DE MENORES puede alcanzar una pena privativa de libertad hasta de 7 años por eso exigen que los principales denunciados GERARDO C.G, GIBRAN D., LUIS L., ANDRES G., EDGARDO P. y muchos más que estarán a la espera de las investigaciones que realice la policía investigadora del grupo Tulancingo y si existen responsabilidad en los hechos que los acusan sean presentados ante el juez correspondiente.