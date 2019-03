VIGENCIA A LAS INTERROGANTES ¿QUIÉN MATÓ A COLOSIO, A POSADAS, A RUIZ M.?

Ciudad de México,.- A pesar del antimexicanismo del presidente estadounidense Donald Trump, las relaciones entre Estados Unidos y México tienden a normalizarse. El magnate ya designó a un veterano abogado conservador como su embajador en México, Christopher Landau, sin experiencia diplomática, aunque ésta corra por sus venas, pues es hijo de George Landau, ex embajador en Chile, Paraguay y Venezuela. El nuevo embajador, de 55 años, nació en Madrid y pertenece al Partido Republicano, habla español y cursó estudios de América Latina en Harvard.

Estados Unidos ha estado sin embajador en la Ciudad de México desde mayo pasado, cuando Roberta Jacobson, nombrada por Barack Obama, renunció. Cabe recordar que Donald Trump llegó al poder en una enérgica plataforma contra la inmigración, llamó a algunos inmigrantes mexicanos criminales y violadores y prometió construir un muro en la frontera con México que éste incluso financiaría, algo que México descartó de plano. La insistencia de Trump de construir un muro fronterizo tensó las relaciones con el anterior mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, a grado tal que nunca se pudo concretar una vista de Estado.

Andrés Manuel López Obrador, actual Presidente de México, ha adoptado un enfoque de bajo perfil con Trump a pesar de sus fuertes diferencias ideológicas y se ha concentrado en la resolución de problemas domésticos como la corrupción y el fortalecimiento del brazo energético del país, con Pemex y la CFE a la cabeza, y en el ámbito internacional ha dejado que las piezas se vayan acomodando. Ahora Trump ha movido a su alfil, su yerno Jared Krushner, a quien envió a México a reunirse con AMLO, entrevista que tuvo como fin concretar un acuerdo que permita las inversiones estadounidenses en el sureste de México y en Centroamérica por un monto de diez mil millones de dólares, según la versión del tabasqueño.

Cenaron en casa de un “amigo común”, Bernardo Gómez, un alto ejecutivo de Televisa. Estuvieron presentes Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y el encargado de negocio de la Embajada de EEUU, John Creamer. De acuerdo con AMLO sólo abordaron el tema de la canalización de inversiones, a fin de que éstas, aunado a los programas promovidos e inversiones del propio gobierno mexicano, empiecen a atemperar el fenómeno migratorio, es una forma de “resolver el problema de fondo en lo estructural”, dijo.

López Obrador insistió en que no se discutió el tema del muro fronterizo ni la posibilidad de un encuentro bilateral con Donald Trump, lo cual sólo se concretaría en la medida en que se firme un acuerdo que consolide la inversión estadounidense.

“Celebró mucho que nos hayan visitado. Sólo vinieron a esa reunión. Vamos a tener encuentros permanentes, porque de lo que se trata es de atender las causas de la migración”, subrayó el tabasqueño, quien puntualizó lo importante de este acuerdo de inversiones no es sólo el dinero en sí mismo, sino el potencial para generar empleos en el sureste del país y en Guatemala, El Salvado y Honduras.

A pregunta apuntadora sobre si viajará a los Estados Unidos, el tabasqueño sostuvo una vez más hará viajes al extranjero siempre y cuando sea para firmar acuerdos en beneficio del país. Sólo así porque según su concepción de política exterior, lo mejor de ella está en el manejo de la política interior. O ¿de dónde parten los escenarios a presumir fuera del país?

21 DE MARZO EN LA AGENDA ACTUAL

Justo el día de entrada de la Primavera, cuando en México también se celebra el natalicio de Benito Juárez, figura inspiradora del actual sexenio, y a escasos dos días de recordarse la fecha fatal en la cual fue asesinado Luis Donaldo Colosio, se presentan una serie de renglones para el análisis, para la exigencia de aclaraciones y con ello de justa aplicación de la justicia, de una reclamada desde hace décadas y relacionada tanto con la corrupción como con los crímenes de Estado cometidos.

Las palabras de Alfonso Durazo Montaño, el pasado 19 del presente, han cimbrado a la clase política. Sostuvo su incredulidad sobre el asesino solitario, como se denominó a la participación de Mario Aburto en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio y para ello, dijo, cuenta con elementos objetivos y subjetivos. Sin embargo, la reapertura de este caso, la cual vuelve a considerarse necesaria, es decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), aún y cuando el esclarecimiento de este acto sea reclamado por los ciudadanos. Igual atención merecen los crímenes cometidos durante el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari: el del cardenal José de Jesús Posadas Ocampo y el de José Francisco Ruiz Massieu.

Habrá de mencionarse existían algunos puntos similares en el comportamiento del fallecido candidato presidencial priísta y AMLO, uno de ellos en su deseo de mantenerse cercanos a la gente. Colosio tuvo varios desencuentros con los asignados para su seguridad por no someterse a las medidas con las cuales pretendían alejarlo de los asistentes a los actos de campaña. En otro renglón -y de acuerdo a lo expuesto en aquel discurso considerado como causante de tantas molestias que provocó su muerte-, las críticas a la política económica implementada la cual mostró su peor rostro con la imposición del neoliberalismo.

Ha sido justo a tiempo cuando se habló de ser el principio de No Reelección, la clave de la supervivencia del sistema político mexicano durante el Siglo XX, según lo han expuesto, inclusive, varios historiadores. De ahí que cobre relevancia el compromiso firmado del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reelegirse es una garantía de permanencia y prevalencia del imperfecto sistema democrático de México, y un rechazo abierto a la instauración de una dictadura o la perpetuación de un mandato popular único, determinado y no ampliado, como la marca la Constitución del país. Es, asimismo, una muestra de respeto a sus propios principios, a su principal rasgo político, la honestidad.

Durante su conferencia mañanera, AMLO ratificó abandonará la Presidencia de la República en el día preciso que marca la Carta Magna y que en 2024 se irá a…. Palenque. Pero también advirtió a sus críticos y detractores, que todo lo logrado para entonces será muy difícil de revertir y que México no retrocederá a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Explicó hizo público este compromiso porque “los conservadores, que creen que soy como ellos, porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación de mandato encubre la intención de reelegirme en 2024”.

López Obrador aclaró fue elegido para ejercer la Presidencia durante un sexenio, de acuerdo a lo señalado en la Carta Magna, pero el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, “el pueblo pone y el pueblo quita”. A fin de cumplir ese compromiso, envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para realizar ese mecanismo de democracia participativa. Pero los políticos conservadores vociferan que la propuesta de someterse a la revocación de mandato encubre la intención de reelección en 2024.

Acotó que ante ese infundio “me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas”. Primero, “soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo no reelección”; Segundo, “me inspiran los ideales y las convicciones, no la ambición al poder”. Tercero, “creo que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”. Cuarto, “considero basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una República próspera, democrática, justa. No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica la Cuarta Transformación de la vida pública del país”. En quinto lugar reafirmó no ser partidario de la reelección, “ya que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no sólo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida”.

A los políticos conservadores les garantizó: “abandonaré la Presidencia en el día preciso que marque la máxima ley y que en 2024 me iré allá por Palenque, pero también les digo con sinceridad y en buena lid que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder”.

DE LOS PASILLOS

La reforma educativa de Enrique Peña Nieto también va para atrás. En unos días más se discutirá en la Cámara de Diputados. El presidente López Obrador confía se abrogue por completo la reforma anterior. “Yo espero que se apruebe la reforma en materia educativa, que se abrogue la anterior, que se elimine, y que no haya necesidad de tener este mecanismo de evaluación como el que se creó, que fue ofensivo, dirigido sólo a los maestros y que se utilizó como un medio para descalificar la capacidad del magisterio”. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya alertó sobre la pretensión del Legislativo de únicamente “maquillar” la reforma educativa y no abrogarla en su totalidad, tal como fue el compromiso del presidente…

Profesores disidentes de la CNTE mantienen bloqueados los principales acceso a la Cámara de Diputado para exigir a los legisladores “eliminen totalmente los aspectos laborales de la redacción del artículo tercero constitucional”. En días pasados, los docentes externaron su desacuerdo con el dictamen de las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales para reformar los artículos 3, 31 y 73 constitucionales para abrogar la reforma educativa, pues en la propuesta de redacción del artículo tercero propone mantener un mecanismo de evaluación para el ingreso y promoción en el servicio docente, lo que aseguran los maestros afecta sus derechos laborales y mantiene “la misma visión neoliberal del Servicio Profesional Docente”. Se suspendió la sesión de ayer en San Lázaro, según determinó Porfirio Muñoz Ledo.

