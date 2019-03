PORQUE LO DIGO YO……..

TULANCINGO UNA TIERRA SIN ORDEN NI LEY……

Nuestro querido Tulancingo cada día más se convierte en una jungla sin ley y orden, la violencia es generalizada y diario escuchamos que vecinos, amigos, familiares y gente de Tulancingo son victimas de un hecho violento entre los que destacan son: las extorsiones, los levantones, secuestro, ajusticiamientos, violaciones, violencia familiar y en general INSEGURIDAD sin control y todo debido a varios factores, pero entre ellos la nula capacitación policial que les permite coludirse con bandas organizadas de delincuentes a los que les brindan toda clases de protección para que operen sin ninguna restricción por todo lo largo y ancho del Valle de Tulancingo.

En mis recorridos habituales la gente se queja de que en sus colonias viven vendedores de huachicol, drogas, armas y toda clase de objetos robados y aunque denuncian no les hacen nada porque según sus dichos: “son protegidos por altos mandos de la policía municipal de Tulancingo e incluso de algún jefe de grupo de la policía investigadora grupo Tulancingo de apellido ALARCON” y eso me lo han repetido en la col. la Cañada, Hidalgo Unido, Lomas del Pedregal, Paraíso en todas sus secciones, Guadalupe, Indeco, Napateco, Rojo Gómez, Vicente Guerrero, PST y algunas otras, por eso creo que asumiendo el rol de la VOZ DEL PUEBLO pido en nombre de la ciudadanía una investigación a fondo de los cuerpos policiales y sobre todo de altos mandos de las policías municipales, estatales y de la investigadora a fin de dar certidumbre y paz a las familias de Tulancingo que día con día vemos que somos desprendidos de nuestras propiedades y dañados en nuestro cuerpo y familia, sin ninguna consecuencia para los delincuentes y no solo porque el NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO tiene muchos beneficios para los delincuentes y protege a nosotras las victimas.

Otra de las peticiones ciudadanas es transparentar a un comité de vigilancia compuesto por ciudadanos probos los resultados de los exámenes de confianza que se aplican a los agentes policiacos, que según trascendidos cuando salen reprobados con una lanita a sus superiores, estos se hacen de la vista gorda y los dejan seguir trabajando, cuando lo correcto seria separarlos de sus funciones y en caso de faltas graves como actos de corrupción o involucramiento con bandas de delincuentes sean procesados y encarcelados, con esta DEPURACION y con el endurecimiento de los nuevos delitos que fueron ampliados en el catalogo de delitos graves con privación oficiosa se empezara a ver una luz de esperanza que hoy los y las Tulancinguenses no tenemos.

Pido al Gobierno del Estado de Hidalgo mayor compromiso con los Hidalguenses que creyeron en ustedes y hoy se ven traicionados ante la ola de violencia que por lo menos en el VALLE DE TULANCINGO LLEVA APROXIMADAMENTE 15 MUERTES VIOLENTAS EN LO QUE VA DEL AÑO 2019.