PGJEH RESPONDE A RECOMENDACIÓN DE LA CDHEH Y EMPRENDE ACCIONES EN HIDALGO.

Pachuca, Hgo.- La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) puntualizó a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH) las acciones que se emprenden para dar cumplimiento a la recomendación R-VG-0003-19, y evitar que se vulneren las garantías individuales de las y los hidalguenses.

El procurador general Raúl Arroyo, acompañado por Arturo Flores Molina, Subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad; Luz María Ramírez Pérez, titular de la Fiscalía para la Atención de Delitos de Género; Jacob Tolentino, Director General Jurídico, León Maximiliano Hernández Valdés, Director General de Administración y Finanzas; Víctor Austria Mercado, Director General de Relaciones Nacionales e Internacionales y Julián Gabriel Laurel García, Director de Informática, Estadística y Telecomunicaciones de la PGJEH, acudió a la CDHEH para dar cuenta al Ombudsperson Alejandro Habib Nicolás de las medidas que se han tomado derivado de la recomendación referida.

Las medidas que en la PGJEH se han tomado a partir de la observación de la CDHEH son:

1-Implementación de un Sistema Integral de Gestión Procesal Penal, proyecto informático mediante el que se tendrá un puntual seguimiento de las carpetas de investigación y además se podrá identificar a víctimas e imputados registrados en otros delitos.

2-El compromiso de publicar el Protocolo para la Tramitación, Expedición Y Cumplimiento de las Órdenes y Medidas de Protección de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas Adultas Mayores, Víctimas de Violencia.

3-Creación de la Unidad para la Igualdad de Género de la PGJEH, con la finalidad de promover una cultura de sensibilidad al interior de la institución.

4-Establecer reuniones de trabajo con personal de las diferentes áreas de la Procuraduría y otras instituciones como el Centro de Justicia para Mujeres, para mejorar las prácticas en materia de protección.

Esto además de los procedimientos administrativos que los órganos de control interno determinen, con base en las posibles responsabilidades de los intervinientes en el caso que motivó la recomendación.

Durante la reunión, Raúl Arroyo expresó que, a partir de hoy, comenzamos a cambiar el modelo de hacer las cosas respecto de las nuevas recomendaciones que la PGJEH a su cargo pueda recibir y aseguró que en la institución se trabaja para evitar que haya más recomendaciones.

“Sabemos que responder y aceptar la recomendación no basta, eso cubre un requisito legal y hace que la institución aparentemente cumpla, pero no es efectivo si no hacemos las cosas que nos recomiendan y corresponden” afirmó.

Reiteró que una vez analizada la recomendación R-VG-0003-19, el personal de la Procuraduría comenzó a trabajar para demostrar con hechos el resultado de las determinaciones que se han tomado.