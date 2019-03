“Del trabajo del obrero nace la grandeza de las naciones”: León XIII

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

Conflicto laboral

Walmart emplazada a huelga por la CROC en 10 estados

El paraíso fiscal imperante en México para las empresas trasnacionales genera utilidades extraordinarias por las operaciones en el país y superiores incluso a las generadas en sus naciones sede, mientras sus empleados padecen una crisis económica por la cual exigen mejoras salariales. Durante los últimos meses han explotado conflictos laborales en diversas regiones. Los trabajadores demandan en general mejores condiciones laborales, las cuales se han ido deteriorando durante los sexenios neoliberales, donde se impulsaron reformas constitucionales para cancelar conquistas históricas de la clase trabajadora mexicana.

A diferencia de otras administraciones, el actual gobierno federal ha manifestado su compromiso de no reprimir las huelgas y externó su confianza de alcanzar acuerdos, de actuar con responsabilidad y, al mismo tiempo de aumentar salarios, se cuide la situación económica de las empresas. Entre estos conflictos destaca el caso de Walmart, una empresa trasnacional distinguida por el abuso contra la población necesitada de empleo. La empresa estadounidense dirigida por Doug Mc Millón ha enfrentado una serie de amenazas de empleados quienes exigen mejoras en sus condiciones laborales.

Casi 70 tiendas en 10 estados, principalmente de los formatos Walmart Supercenter y Bodega Aurrerá, entrarían en huelga a partir del 20 de marzo próximo, ante los nulos avances en las negociaciones entre trabajadores y representantes jurídicos de la cadena minorista. Se trata de tiendas ubicadas en el Estado de México, Baja California Sur, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Colima, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz. A nivel nacional estamos hablando de alrededor de 60 mil trabajadores.

Ante todas las juntas de conciliación y arbitraje de esas entidades se presentaron los emplazamientos a huelga. Alrededor de 8 mil trabajadores son representados por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) para exigir el respeto a la jornada laboral máxima de 8 horas, pago de horas extras, freno de despidos injustificados y al acoso laboral, sexual y de género, además de hostigamiento que padecen las trabajadoras.

La CROC tiene 121 contratos colectivos de trabajo con Walmart en 10 estados. Además, personal de la CROC afilia actualmente a trabajadores de esta empresa con promesas de descuentos en hoteles, balnearios y restaurantes, con el fin de reforzar su emplazamiento a huelga. Desde mediados de febrero brigadistas de la central obrera reclutan a trabajadores de distintas sucursales ofreciendo además de los descuentos, promesas de reinstalación a despedidos.

Uno de los puntos medulares de la negociación es el incremento de 20 por ciento al salario y la aplicación, por primera vez, de un bono de 4 por ciento sobre las ventas realizadas por los trabajadores. En general, el salario devengado en esas tiendas no rebasa los 150 pesos diarios, al cual se le aplican descuentos correspondientes, sin bonos adicionales y, en temporada alta de ventas, sin incentivos. “Esta demanda del aumento salarial de 20 por ciento va en línea con el aumento que se ha dado en el salario mínimo en la frontera norte del país y lo justo es que trabajadores de todo el país lo sientan también”, subrayó René Sansores Baena, secretario general de la Sección 36 Gastronómicos de la CROC y encargado de la representación de los trabajadores de Walmart.

El paro de labores podría afectar también la operación de otras tiendas ubicadas en los 10 estados donde se hizo el emplazamiento a huelga contra Walmart por parte de la CROC, quien dio a conocer respalda, defiende y lucha por los derechos laborales de los trabajadores de las tiendas de autoservicio Sam´s Club, Walmart, Bodega Aurrerá y Superama, en su búsqueda por justicia ante las violaciones a la Ley Federal del Trabajo.

En Cancún, Quintana Roo, la empresa trasnacional no cumple con los derechos laborales en México, por lo cual los trabajadores se sumaron a las protestas a nivel nacional, para tal fin buscaron el apoyo de la organización sindical ante los abusos de falta de pago de horas extras, despidos y actas disciplinarias injustificadas. Las tiendas de origen estadounidense realizan diversas violaciones entre las cuales se cuentan también: discriminación a mujeres embarazadas, acoso sexual y laboral, incumplimiento en los contratos, no conceder el aumento del 20% al salario y el 4% de comisión de las ventas generales a los colaboradores.

Al menos cinco de las 15 tiendas de la cadena Walmart en la zona norte de Quintana Roo se sumarán al paro nacional emplazado para el 20 de marzo por parte de la dirigencia nacional de la CROC. Sólo 5 tiendas en el estado tienen contrato con esta central, sin embargo, las 10 restantes también se sumarán al menos de manera simbólica, colocando banderas rojinegras.

El diputado Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC, reiteró la demanda de aumento salarial de 20% se debe a un rezago en la materia, no obstante, dijo, se está abierto a la negociación. “Obviamente vamos a escuchar a la empresa para ver qué ofrece, a lo mejor ofrece el 19 y el 18, y si los trabajadores y las trabajadoras están de acuerdo, pues con eso nos vamos”.

“Reinvertir en los salarios y beneficios de nuestros asociados es una de nuestras prioridades y vemos como positiva la apertura al diálogo del sector laboral”, declaró Walmart al asegurar se encontraba abierta al diálogo. Sin embargo, la opacidad y la corrupción con la cual muchas empresas se afianzan en diversas regiones del país impide conocer el manejo preciso de las ganancias obtenidas y, en consecuencia, la precisión de si existen o no condiciones para atender las exigencias de sus trabajadores.

DE LOS PASILLOS

En la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para cambiar el mecanismo de financiamiento ordinario a los partidos políticos, el cual en 2017 fue de casi 4 mil millones de pesos, y reducirlo a la mitad. La diputada Tatiana Clouthier, al presentar la iniciativa, adelantó los militantes deberían aportar fondos para sostener las actividades regulares de sus partidos. Destacó con esta propuesta se cumple el ofrecimiento de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, de disminuir el gasto de los partidos políticos.

Irregularidades por 2 mil 41 millones de pesos detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el ejercicio presupuestal 2017, el penúltimo de la administración de Rosario Robles, quien se encuentra paseando tranquilamente en España, como se aprecia en diversas publicaciones en redes sociales. Entre dichas irregularidades está el uso de mil 173.3 millones de pesos ejercidos en ese año, cuyo gasto no fue debidamente acreditado. “La Sedatu pagó erogaciones que no tenían cobertura presupuestal autorizada por mil 173 millones 317.4 miles de pesos; además, se constató que los recursos ejercidos mediante CLC (Cuentas por Liquidar Certificadas), no se encuentran debidamente acreditadas con la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente”, indicó la ASF en su informe.

