DIRECTOR DEL COBAEH CUAUTEPEC LUIS EDMUNDO AGUILAR ARANDA ES ACUSADO DE NEGLIGENTE

CUAUTEPEC, HGO.- El que no ha salido bien librado de la controversia en redes sociales y medios electrónicos por su nula actuación y favoritismo en el bullying y agresión constante a un alumno de esa institución es el C. LUIS EDMUNDO AGUILAR ARANDA director del colegio de bachilleres, COBAEH de CUAUTEPEC y ante el cual según consta en la carpeta de Investigación (NUC: 18-2019-0679) iniciada en la Procuraduría del Estado de Hidalgo la victima se queja de negligencia del Directivo y de la Orientadora IRMA IVONNE MARTINEZ MORGADO, ya que ambos directivos y administrativos fueron alertados de la campaña de odio, discriminación y agresiones físicas y verbales que CARLOS ANTONIO H.P. Practicaba con total impunidad dentro del plantel mencionado sobre el joven LUIS ANGEL V.G. y toda esa impunidad se rumora fue porque la mama del victimario es empleada en otro COBAEH.

El afectado menciona que desde el tercer semestre su buleador y agresor de nombre CARLOS ANTONIO H.P. Lo insultó con agresiones verbales, como gritarle: “ eres un pendejo” en pleno salón de clases cuando este leía alguna lectura recomendada o tareas, las agresiones crecieron sin que los directivos amonestaran al agresor, incluso el imputado le gritab: “4 ojos, apestas”, “eres un barbero, lambe botas…porque no te mueres”, “ ERES UNA MARIQUITA”, al tiempo que lo retaba a golpes, ante la nula corrección o actos disciplinarios de parte de los Directivos de la escuela el mencionado agresor comenzó a aplicar agresiones físicas contra la victima de nombre LUIS ANGEL V.G incluso lo intentó matar en el taller de soldadura de esa Institución al bajarle el interruptor de la luz cuando este trabajaba con una maquina peligrosa que le pudo cortar algún miembro y matarlo y ante esta ola de agresiones ¿donde estaba la preparación constante y cursos de sensibilización del directivo LUIS EDMUNDO AGUILAR ARANDA y la orientadora, por tanto ellos son responsables de que esta serie de agresiones terminó con agresiones físicas que pusieron en riesgo la vida de la victima LUIS ANGEL V.G.

En la narrativa de la victima dentro de su carpeta de Investigación y queja en Derechos Humanos se puede establecer que la victima por meses se quejó de las agresiones de sus compañeros pero sobre todo del actual agresor, cuyas agresiones fueron subiendo de tono y que siempre se ostentó como intocable ante la victima porque supuestamente su madre trabaja en el COBAEH DE GUAYAPITA y todos los administrativos y directivos tienen como un club de tobi que defienden a quien es cuestionado por su mal trabajo e incapacidad de dirigir un plantel como el mencionado C. LUIS EDMUNDO AGUILAR ARANDA el cual al momento de enterarse de la agresión que sufrió la victima dentro del Plantel sin prestar atención a la queja de la victima balbuceo “se va expulsado por 5 días” y si tu agrediste también, pero el sub director apuntó que la victima no golpeo y no provocó las agresiones de las que fue victima, sin embargo les pidió que salieran de su oficina porque tenia muchos asuntos que atender, minutos después llego el agresor CARLOS ANTONIO H.P. e intimidó nuevamente a la victima en presencia del sub director y entro a la oficina con su mama y al salir muy ironice se burló de la victima y a mama del victimario no siquiera se acerco a la victima para solicitar un arreglo o hacerse responsable de los gastos médicos a la victima, lo mismo hicieron os directivos que abandonaron a la victima y fueron mas allá, ya que junto con el director y algunos maestros pertenecientes al clan del Director LUIS EDMUNDO AGUILAR ARANDA orquestaron una campaña bien planeada en medios electrónicos y redes sociales para quemar y desacreditar a la victima y con esa táctica menospreciar el ataque y la ineptitud y negligencia en el actuar del Director que debe ser CESADO inmediatamente porque le quedo grande la silla.

Entre las maestras que implementaron el ataque en redes sociales contra la victima y la principal defensora de los derechos humanos del agredido DIANA MARROQUIN BAYARDO se detectó a la maestra de matemáticas del COBAEH de Tenango de Doria DIMMA LUCIA YAÑEZ LUCAS quien en años anteriores fue denunciada por VIOLENCIA AGRAVADA sobre una niña alumna suya y quien esta involucrada en la causa penal 16/2017 del Juzgado de Tenango de Doria que esta por emitir su sentencia condenatoria, hasta donde su compañero de manada el actual director del COBAEH de Cuautepec LUIS EDMUNDO AGUILAR ARANDA fue como testigo para disque hablar de la honorabilidad de la imputada y hoy esta mujer de marras, le regresa el favor orquestando una campaña mediática de injurias y desacreditación de la victima la cual solo ha querido estudiar para alcanzar su sueño de ser LICENCIADO y por tal motivo no ha respondido ninguna agresión AL AGRESOR CARLOS ANTONIO H.P porque el, si estaba sentenciado que si repelía las agresiones seria expulsado definitivamente y eso le peso siempre al momento de no contestar las agresiones que por casi dos años sufrió en complicidad con las autoridades académicas del COBAEH de Cuautepec que solo voltearon a otro lado, porque el imputado es influyente ya que su mama pertenece al mismo grupo de profesores y administrativos que se pasan por el arco del triunfo la normatividad y operatividad de estas instituciones y todo esto sucede al menos en el plantel de Cuautepec porque según allegados del director LUIS EDMUNDO AGUILAR ARANDA este llego a ese puesto porque el ex presidente y ex diputado priista de Cuautepec MANUEL FERMIN RIVERA PERALTA lo impuso con sus palancas y este señor no tenia las credenciales, ni la preparación que requiere esa institución.

LA VICTIMA LUIS ANGEL V.G solo quiere que no se le trunque su derecho a estudiar libre de violencia de su agresor y de sus directivos y administrativos que lo encubren y le hace un llamado al señor GOBERNADOR OMAR FAYAD MENESES, para que la mala administración del COBAEH DE CUAUTEPEC sea inspeccionada con auditorias y evaluaciones, TENGAMOS PRESENTE que la victima es un joven modelo que trabaja y estudia para pagar sus estudios y porque un joven desubicado y agresivo como CARLOS ANTONIO H.P le tenga envidia, esta en peligro de truncar sus ASPIRACIONES DE SER LICENCIADO, POR TANTO DEBEMOS AYUDAR A LA VICTIMA A QUE SE HAGA JUSTICIA Y NO ENCUBRIR A PERSONAS QUE HAN DELINQUIDO PONIENDO EN RIESGO A LA VICTIMA.