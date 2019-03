INTEGRANTES DE LA CROC DESCONOCEN A EDSON ANDRADE REYES

* Ya se sentía representante y se afilaba las uñas como siempre

POZA RICA, VER.- Integrantes de la CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) desconoció a Edson Andrade Reyes, quien ya se sentía representante y se afilaba las uñas como siempre, esperando que con este nombramiento podría hacer nuevamente de las suyas como lo hizo cuando estuvo en transporte publico y de regidor, pues Andrade Reyes siempre se ha caracterizado por ser un oportunista y sacar jugosas remuneraciones.

Así lo dieron a conocer en su reciente asamblea los verdaderos integrantes de la CROC, donde se conto con la visita del dirigente estatal Antonio Baxzi Mota, quien desconoció por completo a Edson Andrade, a quien ni siquiera se le convoco a la reunión, donde anuncio que cualquier actos que haya realizado Tomas Tejeda Cruz carece de fundamento, debido a que ya no es parte de esta agrupación y mucho menos los represente.

El dirigente estatal de la CROC Antonio Baxzi, indico que Tomas Tejeda Cruz, renuncio a la agrupación, por lo cual no puede realizar ningún tipo de nombramientos, como el que le realizo a Edson Andrade, a quien se supone lo nombro representante de la agrupación, lo cual no es posible, ya que Tejeda Cruz ni pertenece a la agrupación, por lo que Andrade Reyes se quedo milando como dicen los chinitos.

Antonio Baxzi, cuestiono el reciente nombramiento que otorgo Tomas Tejeda a Andrade Reyes, manifestando que no se pueden dar nombramientos nada mas porque si, se debe tomar en cuenta a la militancia para que sean ellos quienes designen a sus representantes.

Los asistentes a esta reunión manifestaron su descontento con la supuesta designación de Edson Andrade, por considerar que no es una persona confiable, y solo se cuelga de quien puede para sacar beneficios propios, y no para los demás, esta agrupación lucha para que todos sean beneficiados, y Andrade Reyes no es de esas personas el solo busca hacerse de un poco de fama para que continúe tomándose la foto según apoyando y todo es con fines políticos.