PORQUE LO DIGO YO

MAURICIO DELMAR SAAVEDRA ESTA REPROBADO Y DEBE IRSE YA DE LA TITULARIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL

¡BASTA HIDALGO! Hoy los HIDALGUENSES caminan día con día en el camino de las ejecuciones, levantones, extorsiones, amenazas, atentados y ajusticiamientos y todo esto tiene un CULPABLE de nombre MAURICIO DELMAR SAAVEDRA FLAMANTE SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL DE HIDALGO, este funcionario es un rotundo fracaso y debe ser REMOVIDO INMEDIATAMENTE porque esta REPROBADO.

Este secretario de Seguridad Publica Estatal en el torpe ejercicio que ha manifestado en su diario vivir como Titular de Seguridad Publica Estatal solo entrega postergaciones, dobles discursos como: “ en Hidalgo no hay delincuencia organizada”, “las ejecuciones son hechos aislados”, “Hidalgo es el tiradero de las ejecuciones de otros estados pero las victimas no son Hidalguenses”, este señor también se caracteriza por la falta de pericia en nombramientos de altos mandos de la policía estatal que no han permitido de verdad una limpia policial QUE ENCUMBRE A LOS VERDADEROS ELEMENTOS QUE NO ESTÁN CORROMPIDOS CON LA MAÑA EN ESTE ESTADO y que han sido relegados por los lambiscones del fifi secretario POBLANO, que no ha salido bien parado en su labor de cuidar de la seguridad para nosotros los habitantes de este estado que en otros SEXENIOS TENÍAMOS PAZ, SEGURIDAD Y NULA VIOLENCIA, PERO QUE DESDE QUE ENTRO ESTE PERSONAJE SIMLADOR HACE YA 2 AÑOS 8 MESES HA PERMITIDO QUE EL AMBIENTE DEL DIARIO VIVIR DE LOS HIDALGUENSES SEAN EJECUCIONES, SECUESTROS Y VIOLENCIA GENERALIZADA QUE NO QUIERE CONTROLAR Y QUE ESTA DEJANDO MAL PARADO AL GOBERNADOR OMAR FAYAD MENESES y se lo digo de frente Gobernador: “ ES INSOSTENIBLE QUE ESTE PERSONAJE SIGA AL FRENTE DE UNA CARTERA TAN IMPORTANTE”, USTED QUE SI TIENE VOLUNTAD NO PUEDE SEGUIR PERMITIENDO QUE SIGA TRABAJANDO UN HOMBRE CON TAN MALOS RESULTADOS Y QUE LO PONE EN MAL A USTED.

TODAVIA RECUERDO QUE ESTE INOCENTE POBLANO EN ENTREVISTA DIJO Y CITO TEXTUAL: “MI RENUNCIA ESTA PUESTA EN LA MESA DESDE EL PRIMER DIA, PORQUE POR ESO MI PUESTO ES DE CONFIANZA, SOY UN SECRETARIO, UN SERVIDOR DIRECTO DEL GOBERNADOR Y MI COMISION ES ESA, TRABAJAR EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ENTONCES SI CON ESO SE SOLUCIONARA EL PROBLEMA YO SERIA EL PRIMERO QUE LA PONDRIA EN LA MESA”, REFIRIENDOSE OBVIAMENTE A SU RENUNCIA, bueno pues así como la diputada LUCERO AMBROCIO CRUZ propuso exhortar desde el Congreso de Hidalgo al GobernadorOMAR FAYAD PARA QUE LE SOLICITARA LA RENUNCIA A ESTE SEÑOR, YO DIANA LAURA MARROQUIN BAYARDO TAMBIEN SE LO SOLICITO SEÑOR GOBERNADOR OMAR FAYAD MENESES, CONSIDERE EL CESE INMEDIATO DE MAURICIO DELMAR SAAVEDRA POR INCOMPETENTE ANTE LA ALZA DELINCUENCIAL EN LA ENTIDAD Y ESTO ES DEBIDO A QUE EL EJECUTOMETRO EN HIDALGO ESTA DESQUICIADO Y LA OLA DE VIOLENCIA ESTA IMPARABLE.

BASTA CON EJECUCIONES EN TIZAYUCA, TULA, NOPALA Y LA MAS RECIENTE LA DE MI FAMILIAR GERARDO SOSA CRAVIOTO ( DESCANCE EN PAZ Y APROVECHO PARA MANDAR UN SINCERO MENSAJE A TODA MI FAMILIA SOSA CASTELAN Y SOSA CRAVIOTO, ESTOY CON USTEDES Y ELEVO ORACIONES PARA QUE ENCUENTREN RESIGNACION ANTE EL LAMENTABLE HECHO) QUE FUE EJECUTADO EN LOS LIMITES DE ACAXOCHITLAN Y TULANCINGO Y QUE ASI COMO EL ATENTADO A BALAZOS QUE SUFRI YO EL LUNES 18 DE FEBRERO RECIENTE ESTAN SIN RESOLVER PORQUE TAMBIEN EN LA PROCURADURIA DE NUESTRO ESTADO EL QUE DESPACHA DE NOMBRE ARTURO ARROYO, ES EL PEOR PROCURADOR QUE EN LA HISTORIA HA TENIDO ESTE NOBLE ESTADO QUE DIARIO SE DESANGRA ANTE LOS OJOS DE TODOS.

MAURICIO DELMAR SAAVEDRA VAYASE YA…………………….