porque lo digo yo

URGE SEGURIDAD EN PACHUCA POR LOS ROBOS A VEHICULOS Y SUS AUTO PARTES.

¿QUIEN REGULA LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN HIDALGO?, grave ha sido la ola de robo de vehículos y auto partes en Hidalgo pero sobre todo en la Ciudad de Pachuca mal gobernada por Yoli Telleria.

Lo digo porque el día VIERNES 15 de Febrero acudí a PLAZA BELLA de la ciudad de Pachuca porque tenía una conferencia de Prensa en el VIPS de esa plaza, entramos con nuestra camioneta mi esposo y yo alrededor de 9:47 a.m. y la estacionamos a escasos 10 metros de la caseta de cobro del estacionamiento de esa plaza y la cual cuenta con múltiples cámaras, mayúscula fue nuestra sorpresa cuando al salir del evento y al abordar nuestra camioneta nos percatamos de que nos habían robado los espejos laterales de ambos lados de nuestra camioneta, por lo que me acerque a la caseta de cobro y le solicité apoyo para ver las cámaras de vigilancia y me dijo que su superior de nombre FERNANDO MORENO le había instruido que nos retiráramos a realizar una denuncia en el ministerio Publico porque la empresa no se haría cargo de nada, por lo que le solicité me atendiera personalmente y pasados unos minutos acudió el supuesto jefe de seguridad de la plaza un señor de apellido Martínez y que según es gerente de la compañía de seguridad privada GSI, el cual fue arrogante y majadero conmigo al estar hablando por teléfono con alguien y ofenderme a mi y se la pasó amenazando en todo momento a medios de comunicación que se acercaron a cubrir la nota del robo de mis auto partes.

En la Ciudad de México los titulares u operadores de los establecimientos públicos tienen la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza, que garantice a los usuarios el pago de los daños que pudiera sufrir en su persona o vehículo dentro del estacionamiento en mención, sin embargo en la Ciudad de Pachuca no existe un reglamento claro y pro defensa de los usuarios de los Estacionamientos Públicos de la capital del estado, que con la simulación del gobierno municipal les permiten realizar toda serie de abusos sobre los usuarios.

Por eso las decenas de usuarios que hemos sido robados les pedimos a los regidores de cada municipio de este estado trabajen en pro de meter en cintura a los estacionamientos públicos, pero sobe todo de forma personal yo exijo que en Pachuca tengamos claridad los usuarios de estacionamientos que hemos sido victimas de robo, para que en un caso como el mío los administrativos de los estacionamientos se hagan responsables cuando sucedan robos o desperfectos en los vehículos.

Y ¿entonces la LEY PARA PROTECCION DEL CONSUMIDOR porque no se aplica en Pachuca? y porque las autoridades en Hidalgo y en concreto en Pachuca no hacen revisiones a conciencia de la manera en que los estacionamientos públicos están abusando de los usuarios de estos establecimientos.

ALERTO A LA POBACION A QUE NO ACUDA A LA PLAZA BELLA DE PACHUCA YA QUE ROBAN LOS VEHICULOS EN COMPLICIDAD CON LOS ADMINISTRADORES Y LA COMPAÑÍA QUE SEGÚN BRINDA SEGURIDAD A LA PLAZA (GSI) Y LA CUAL DE ACUERDO A LO QUE YO VIVI NO ESTAN DEBIDAMENTE CAPACITADOS PARA ATENDER A UN USUARIO QUE TIENE UN DAÑO EN VEHICULOS QUE ESTAN BAJO SU RESGUARDO.