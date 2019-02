OBRA DEL PEDREGAL YA PRESENTA CUARTEADURA Y AUN NO LA INAUGURA HAYDEE

Otra raya más al tigre

Una obra de más de 519 mil pesos y los vecinos no lo creen

Continúan las quejas en contra de la Presidenta Haydee García, esta vez los habitantes del Pedregal se quejan que la obra que se realizó en la calle de acceso a este fraccionamiento es muy deficiente y no cumple con lo establecido, pues aún no ha sido inaugurada y ya presente grandes cuarteaduras. Una obra de más de 519 mil pesos por aproximadamente 97 metros de obra, la cual no cumple con lo establecido ya que le realizaría con lozas de tres por tres, lo cual no se realizó así, pues solo se hecho una sola plancha y con cortadora simularon las líneas, lo cual también estuvo muy mal hecho ya que presenta líneas mal o hasta dobles, así como se puede apreciar que en algunas hasta de pasaron de profundidad, lo que ocasionará que más adelantes se filtra la humedad y comienza a levantarse el pavimento.

Así de deficientes son las obras que se están realizando en el Municipio de Cuautepec, bajo el mando de García Acosta, a quien los habitantes acusan de ser la peor presidenta que han tenido, también acusan a todos los directores de ineficientes, que no son personas preparadas para el puesto que están ocupando, que al igual que Haydee solo saben cobrar y beneficiar a los amigos con obras y contratos millonarios, al fin que el pueblo paga.

Y las quejas de los habitantes de San Juan Huayapan, Santa María Nativitas y puente La Paz, continúan con el desabasto de agua, y la laguna de Huayapan continua contaminada, y las autoridades sin hacer nada, los vecinos del lugar son los que se encuentran realizando la limpieza de la misma, pero continúan molestos que las autoridades no hagan nada al respecto y permitan que la Alcaldesa a través de su departamento de comunicación Social continúen emitiendo boletines en donde manifiestan que ya se encuentran trabajando y limpiando la laguna, lo cual no es verdad, y la situación es la misma.

Los cuatepequenses piden la pronta intervención del Presidente de la Republica, para que tome cartas en el asunto y quiten a esta mala presidenta impuesta que les toco, antes de que siga destruyendo al municipio.