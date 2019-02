CAPTAN AL FUNCIONARIO DE LOS MOCHES DEL JUZGADO PRIMERO PENAL BOLEÁNDOSE LOS ZAPATOS EN HORARIO DE OFICINA

Otra vez el Juzgado primero penal de Tulancingo, es nota por la pésima administración que ejerce la Juez MARÍA SOLEDAD QUINTANAR MOCTEZUMA, ya que varias son las notas y denuncias penales que se han acumulado en contra de ella y el mal actuar de quienes están a cargo suyo como titular del juzgado más corrupto e indisciplinado del sistema Judicial de Hidalgo y dicen los rumores esto se debe a que viene bien apalancada desde Pachuca, por eso a ella le vale que se trabaje de manera correcta y no se ejerzan actos de corrupción entre sus allegados y negociantes de la venta de privilegios, ya sea para abogados o imputados de delitos que ella y su equipo desvanecen, claro, si ya han pasado por el moche con el auxiliar del juzgado de nombre EMMANUEL ESCORCIA GAYOSSO.

EL JUZGADO PRIMERO PENAL DE TULANCINGO es el refugio de toda clase de funcionarios judiciales corruptos, opaceo y que venden justicia al mejor postor y esto ha sido claro en cuanto al auxiliar del Juzgado primero penal de nombre Licenciado EMMANUEL ESCORCIA GAYOSSO egresado de la Universidad del Crimen Tollancingo, el cual dicen los comentarios de pasillo es el enlace que cobra los moches que les otorgan a los secretarios del juzgado ( incluso existe un video donde a este siniestro y corrupto personaje en el Kiosko que esta frente al auditorio Manuel Fernando Soto lo ven recibiendo mochada de una suculenta abogada de un acusado por daño en propiedad y robo) y aun a sí a sabiendas de que existen actos de corrupción evidentes la titular de ese lugar la C. MARÍA SOLEDAD QUINTANAR MOCTEZUMA no le llama la atención y lo apapacha no haciendo nada, bueno no, ya que hoy martes 12 de Febrero a pleno medio día el angelito no tenia nada que hacer y decidió matar el tiempo boleándose los zapatos dentro del juzgado primero penal y todo esto ante la presencia pasmada de la juez que nunca le pone freno al señoritingo que dicen es recomendado del verdadero patrón de la Juez MARÍA SOLEDAD QUINTANAR MOCTEZUMA el comerciante y ex presidiario JOSE FRANCISCO MARROQUIN SOSA el cual fue el rector cuando el corrupto auxiliar EMMANUEL ESCORCIA GAYOSSO curso sus estudios en la Universidad Tollancingo y lo puso exactamente ahí por los favores y negociaciones constantes que realizan la Juez y el comerciante que estuvo en la cárcel señalado de Homicidio, el cual es el verdadero mandamas de ese juzgado.

La pregunta seria es ¿Seguirá apoyando la presidenta del Tribunal BLANCA SANCHEZ los actos de corrupción e indisciplina que se dan en los dos juzgados penales del sistema tradicional en Tulancingo? ó VERDADERAMENTE HARÁ SU TRABAJO POR EL CUAL FUE DESIGNADA Y VELARA PORQUE EN TULANCINGO LOS JUZGADOS PENALES HAGAN SU CHAMBA, la cual es impartir justicia pronta, expedita ,sin destinatario y/o sentencias por consigna como verdaderamente sucede en este circuito judicial.