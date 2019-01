CONVIENEN COPARMEX CDMX Y LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC EN TRABAJAR POR EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

El presidente del Centro Empresarial, Jesús Padilla Zenteno buscará difundir el modelo en las otras alcaldías; el alcalde Néstor Núñez aseguró que vincularán todo el desarrollo social de la alcaldía a este convenio.

La Alcaldía de Cuauhtémoc y la COPARMEX Ciudad de México firmaron esta mañana un convenio para la creación de empleo estable y de calidad, así como el fomento y desarrollo empresarial, que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de quienes habitan o trabajan en la demarcación a través de capacitaciones y generación de oportunidades de empleo formal en el sector privado.



Jesús Padilla Zenteno, presidente del Centro Empresarial, destacó que este será, sin duda, “un modelo exitoso que podamos replicar en las otras alcaldías, un modelo que promueva la inversión, el empleo, y como ha sido establecido en el marco del propósito del mismo convenio: promover el apoyo a los jóvenes e impulsar un salario digno”.

Además, el empresario expresó que no hay cómo no sumarse la iniciativa, tras el acompañamiento del sector empresarial que existe desde la propia Alcaldía, con acciones como el alto a las verificaciones en los giros que no son de alto impacto o en las facilidades administrativas para la apertura de los diferentes giros mercantiles.

A su vez, el alcalde Néstor Núñez López aseguró que en su gestión “estamos vinculando todo el desarrollo social de la alcaldía a este convenio, vamos a entrarle a la capacitación de quienes sean los beneficiarios de los programas sociales de la Alcaldía en colaboración y en coordinación con la COPARMEX, porque nosotros le estamos apostando no a programas sociales clientelares que generen becas infinitas para quienes son beneficiarios, sino a que la permanencia de los programas sea de un año a través de las capacitaciones y generación de oportunidades de empleo formal en el sector privado”.

En su parte central el convenio destaca que se van a generar condiciones para la creación de empleo estable y de calidad, así como el fomento y desarrollo empresarial en la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar y estimular la estabilidad y el desarrollo de las empresas, fomentar y favorecer la inversión local y/o foránea de actividades empresariales, brindar capacitación a emprendedores, generar esquemas de simplificación administrativa, orientar e incentivar el uso de tecnologías.

Del mismo modo, agrega el convenio firmado esta mañana en la Sala de Consejo de la Alcaldía, favorecer las condiciones que contribuyan al fomento de la creación de empleo estable y de calidad, de forma intensiva, duradera y en igualdad de oportunidades. Todo ello en un modelo de participación generalizada de todos los agentes económicos que necesariamente tendrán que converger en la activación económica de la Ciudad de México.

Al respecto, Padilla Zenteno consideró como un punto extraordinario que el Alcalde pusiera sobre la mesa con claridad “que lo que esperamos no es suscribir un convenio más, sino convertir en una realidad lo escrito y entregar buenas cuentas, juntos”.

El Alcalde Núñez López respondió que también “le estamos apostando al emprendedurismo, a que haya acompañamiento, capacitación y formación de todas aquellas pequeñas y micro empresas, que son la fuente más importantes de empleo en el país y por supuesto aquí en la Alcaldía, y por eso este convenio que firmamos hoy con Coparmex es fundamental”, porque “no se trata de firmar un convenio y enlistarlo entre los logros, sino que vamos a tener indicadores y vamos a mostrar resultados de lo que estamos acordando el día de hoy, porque la apuesta es porque haya un cambio verdadero en la forma de hacer política pública aquí, en la Cuauhtémoc.

Estuvieron presentes también, Jorge Cruz Elizalde, presidente de la Zona Norte de Coparmex CDMX; además de los funcionarios de la Alcaldía, Alejandro López Tenorio, director general de Desarrollo y Bienestar; Marisol Trejo Trejo, subdirectora de Fomento Cooperativo y Sandra Gil Grajales, directora de Desarrollo y Fomento Cooperativo.