PORQUE LO DIGO YO

DIANA BAYARDO

La visita de AMLO a Tulancingo en el Estadio Primero de Mayo dejó en claro muchas cosas y se las enumero:

UNO, los gobiernos estatal y municipal priistas ya no están en el agrado del pueblo, ya no los quieren y para prueba los videos y transmisiones de redes sociales donde al darle la palabra al gobernador OMAR FAYAD, EL PUEBLO REAL LO ABUCHEO Y FUERTE, claro que salieron sus acarreados, entre ellos jóvenes de la UPT sin dignidad que por consigna de sus autoridades académicas tenían que gritar a los ataques contra el gobernador, diciendo: OMAR, OMAR pero esas no fueron insuficientes ante los gritos de ¡FUERA, FUERA! que nunca cesaron a lo largo de su uso en el micrófono, que se caracterizó por la demagogia, el doble discurso y las verdades a medias que caracterizan a los priistas y que bien dice el dicho popular: genio y figura hasta la sepultura y prueba de ello es que el gobernador OMAR FAYAD no llegó a Tulancingo en Helicóptero como acostumbra, lo hizo en su convoy de camionetas de lujo con harto guarura disfrazado de civil, pero que a leguas se veía que eran saqueadores profesionales, perdón guarda espaldas profesionales y muestra es la foto que agrego a esta opinión.

DOS, al que también lo abuchearon los que acudieron al estadio Primero de Mayo fue al Presidente Priista de Tulancingo FERNANDO PEREZ RODRIGUEZ al cual le ganaron los nervios por los gritos de ¡FUERA, FUERA! y no se acomodó nunca en su mini silla, por eso su cara siempre fue de incertidumbre, de temor y de rabia cuando los gritos de ¡FUERA, FUERA! Acompañaron al gobernador OMAR FAYAD en su interminable discurso, pero FERNANDO debe aprender a disimular mas y curtir su piel para cuando no este con sus súbditos de presidencia o lambiscones, hoy que el pueblo YA NO LO APRUEBA TAN FACILMENTE y le dio una buena exhibida.

TRES, los priistas ya son obsoletos y para entrar al estadio primero de mayo les hicieron fuchi los nuevos poderosos, es decir los de Morena y el gobierno federal y así vimos a la SENADORA PRIISTA haciendo cola para entrar acompañada de guaruras a los que les decían los nuevos poderosos no pasas y no me importa resguardes a quien sea ó vimos a los diputados de Morena del Estado de Hidalgo llegar en grupo y sin hacer cola, mientras la gente es decir el pueblo hizo grandes filas y esperó horas en el sol a su legitimo Presidente ANDRES MANUEL, hoy claro ya cambió el modo de ejercer el poder o al menos eso se suponía, pero vemos a nuevos poderosos mal comportarse dando charolazo y no teniendo nada de humildad como la diputada federal por Tulancingo ISABEL ALFARO que en todo momento se comporto soberbia a su ingreso y a los pocos que no la ubican a gritos les decía: YO SOY LA DIPUTADA FEDERAL, DÉJAME PASAR, esta señora que no trabaja por los Hidalguenses (no ha presentado una sola iniciativa en el Congreso) esas no son las formas, ubíquese que es la empleada de los Tulancinguenses NO SU EMPERATRIZ.