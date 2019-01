GLORIA LIZBETH DELGADILLO EX CANDIDATA AL SENADO DEL PT BALCONEA A SU CORRELIGIONARIO Y LE REALIZA UNA PUBLICACION DOLOSA

Tony Corona/ Hidalgo.- La que otra vez se evidenció como una mujer inexperta en la política fue la ex candidata al senado del PT ya que en reciente publicación en su cuenta de facebook personal y fan page la mencionada Lizbeth violentó los estatutos del partido de la estrella y la presunción de inocencia de su compañero de partido y Presidente Municipal de Tlahuelilpan JUAN PEDRO CRUZ FARIAS.

La ex candidata del PT el 22 de Enero a las 16:15 p.m publicó una foto personalizada con carácter de meme en la que la mencionada acusó al presidente con el siguiente texto: “INVESTIGAN A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAHUELILPAN POR PRESUNTA VENTA DE HUACHICOL” y dicha foto esta firmada por ella y por su asociación patito de nombre Juntos por Hidalgo, lo cual es falso porque al día de hoy el edil o su titular de Protección Civil del Municipio en Mención no ha sido citado por la PGR.

Con este ataque LIZBETH DELGADILLO que dice defender los derechos humanos violentó los del Presidente MUNICIPAL de Tlahuelipan y compañero petista, lo grave es que esta señora no es la primera vez que saca el cobre y se ve envuelta en pifias que la describen de cuerpo entero como una seudo politica trepadora que no le importa dañar a quien sea con tal de hacerse notar no por su trabajo de ayuda a la ciudadanía si no por sus escándalos y torpezas, ejemplos de sus pifias y arrebatos son:

1) En el 2016 siendo candidata del PT al Gobierno de Hidalgo exigió a dirigentes del PT que le dieran la primer regiduria de Tulancingo a su hijo Juan Carlos Lozada Delgadillo y como no lo nominaron, la señora les renunció en plena campaña y eso lo puede confirmar el eterno dirigente del PT en Tulancingo Fernando Olvera Guzman.

2) En la campaña a Senadora del 2018 amenazó al hoy súper delegado del Gobierno de AMLO al Doctor ABRAHAM MENDOZA CENTENO de que de no retractarse de un supuesto dicho acerca de que los petistas eran cercanos al PRI Gobierno de Hidalgo ella se declararía en huelga de hambre a las afueras del partido MORENA de la ciudad de Pachuca y al no obtener disculpas del mencionado solo uso a los medios de comunicación para rajarse de su promesa de ayunar a las afueras de MORENA y todo por cumplir los caprichos de su verdadero patrón SIMON VARGAS secretario de gobierno de OMAR FAYAD quien es realmente el que mueve el control remoto de los movimientos de esta señora.

El ataque que realizó en contra de JUAN PEDRO CRUZ FARIAS la retrata de cuerpo entero como una mujer que no respeta los derechos humanos que dice defender y aunque ella debería tener SENSIBILIDAD de no abusar de los derechos humanos porque se ha quejado de su detención y escarnio publico que realizaron los policías ministeriales en años anteriores, no le importó dañar la imagen de su compañero de partido, pero esta vez si se metió en problemas ya que los enterados aseguran que el Presidente le iniciará una queja en el PT Nacional para que la expulsen por ventilar en medios asuntos de militantes del PT, además el presidente petista le iniciará una demanda por daño moral a GLORIA LIZBETH DELGADILLO por asegurar que es investigado por huachicoleo y mencionar su nombre completo sin cuidar su derecho a la intimidad y presunción de inocencia, con esto seguramente se le caerá su nominación como candidata a Presidenta del PT para Tulancingo 2020 como aseguran ella y sus hijos, que ya se ven gozando de las mieles de la ubre presupuestal de Tulancingo y todo porque según ellos su mama es la consentida de SIMON VARGAS secretario de gobierno de Hidalgo.