Gobierno de México contratará conductores para integrarse al Plan Nacional de Distribución de Combustibles, anuncia presidente López Obrador

Hago un llamado a los camineros amigos para que nos ayuden; necesitamos 2 mil conductores lo más pronto posible

Contarán con la protección del Estado y contribuirán en el combate a la corrupción

Recibirán salarios justos, capacitación y prestaciones de ley; se les convoca a servir a México

Se trata de un Plan DN-III especial para garantizar abasto de combustibles

No tengo problema de conciencia en que nos ayuden las FA en la Guardia Nacional

Dos mil conductores de vehículos cisterna serán contratados por el Gobierno de México para formar parte del Plan Nacional de Distribución de Combustibles. Se trata de un Plan DN-III especial para garantizar el abasto y apoyar el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex dedicado a erradicar de manera definitiva el robo de combustibles.

Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar conferencia de prensa matutina, donde recordó las causas de la problemática actual: “Lo menos que se puede decir es que hubo durante mucho tiempo indiferencia, indolencia, omisiones”.

En ese sentido, reportó que durante las últimas horas se ha mantenido el correcto funcionamiento del ducto Tuxpan-Azcapotzalco que abastece al Valle de México, aunque en algunas zonas existe invasión del derecho de vía y persisten tomas clandestinas en tramos como Tula-Azcapotzalco.

Juan Francisco Barrera Cavazos, subdirector de Transporte de Pemex Logística, informó que la zona metropolitana de la capital ha podido recibir más de 46 millones de litros de combustible a razón de 25 millones diarios, lo cual equivale a 160 mil barriles.

Alertó sobre la importancia de detectar fugas y derrames, toda vez que gran parte del ducto Tula-Azcapotzalco se encuentra en asentamientos urbanos, por lo que en Pemex “nos hemos dado a la tarea de instalar un sistema de monitoreo con la finalidad de poder detectar en forma oportuna alguna pérdida de contención que ocasione algún accidente a la comunidad”.

Presidente invita a 2 mil choferes a participar en el combate a la corrupción

El mandatario agregó que paralelamente continúan las labores de vigilancia en todos los ductos del país. Además, ha iniciado el proceso de compra de pipas, por lo que el siguiente paso es la contratación de conductores que afianzarán el Plan Nacional de Distribución de Combustibles:

“Se les llama, se les convoca para apoyar en las labores de distribución de combustible, evitar el robo, combatir la corrupción y servir a México. Es una misión especial. Este es un plan que se añade al DN-III para garantizar el abasto de combustibles en cualquier circunstancia adversa.

“Con este equipo de alrededor de 500 pipas vamos a garantizar la distribución. Tenemos suficiente inventario de combustibles en el país, sobre todo en los puertos. De esta manera resolveríamos cualquier emergencia.”

El jefe del Ejecutivo federal señaló que los conductores contratados recibirán beneficios de ley y trabajarán bajo la protección del Estado mexicano:

“Van a recibir sueldos justos, prestaciones sociales y van a contar también con la protección de los cuerpos de seguridad del Estado, porque todo esto se va a manejar de manera coordinada con la vigilancia. Van a ser convoyes organizados, con vigilancia, para evitar el robo al autotransporte en carreteras. Estamos trabajando en ese propósito, de modo que reitero el llamado a los conductores, a los camineros amigos para que nos ayuden, porque necesitamos tener lo más pronto posible dos mil conductores.”

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, enunció algunos de los requisitos: contar con licencia federal tipo E; para el caso de licencias tipo B o C, deben acreditarse dos años de antigüedad; tener de 25 a 60 años, buena reputación, buen estado de salud y aprobar un examen de conducción. Deben presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y currículum.

Los números telefónicos disponibles para las personas interesadas son: (55) 5557-9580, (55) 5395-4596 y lada sin costo 01-800-444-8588.

“A partir de hoy a las 9:00 de la mañana se empiezan a recibir las solicitudes; viernes, sábado, domingo y lunes se reciben solicitudes en los sitios que establece la convocatoria”.

Por último, el presidente exhortó al Poder Legislativo a reflexionar sobre la necesidad de una Guardia Nacional acorde con las necesidades del país:

“Queremos persuadir a los legisladores que necesitamos del apoyo de las Fuerzas Armadas, es indispensable. No es crear un aparato que no sirva. Es crear algo nuevo, que funcione y que permita garantizar la paz, la tranquilidad, sin violación de derechos humanos. Yo no tengo problema de conciencia de que nos ayude el Ejército, la Marina.

“Ya no es el tiempo de antes, que se daba una línea del presidente y todos a votar en una dirección, en un sentido. Pero tampoco estamos en el tiempo en que se aprueba en el Legislativo algo y no decimos nada, cuando nosotros vamos a utilizar el instrumento legal para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia.”