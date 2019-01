SANTA MARIA NATIVITAS REPUDIA Y EXIGE LA RENUNCIA DE LA PRESIDENTA HAYDEE GARCIA ACOSTA POR DAR AGUA CONTAMINADA A SU COMUNIIDAD

Cuautepec, Hgo.- En virtud de toda la problemática de falta de agua y contaminación de esta por el descuido de la Presidenta HAYDEE GARCIA ACOSTA los habitantes de la comunidad de SANTA MARIA NATIVITAS convocaron a Asamblea Informativa abierta a los habitantes en las Instalaciones del auditorio de dicha comunidad y hasta ahí llegaron más de 300 personas que después de mencionar la desaprobación de la presidenta HAYDEE porque nombro arbitrariamente a la señora ALEJANDRA ORDAZ como titular del agua de dicha comunidad, aun sabiendo que los directores por usos y costumbres han sido nombrados por el pueblo y no por los presidentes municipales.

Muchos de los que acudieron a dicha asamblea mostraron con pruebas de laboratorio que por el agua contaminada que se está surtiendo a SANTA MARIA existe un brote de fiebre tifoidea, urticaria en la piel, infección en los ojos y vías urinarias que debido al incumplimiento de los acuerdos pactados con el sub secretario de Gobierno del Estado Lic. Juan Luis Lomelí ha retrasado el cumplimiento del abasto de agua potable para uso doméstico y para animales de corral y esto según los habitantes ya es insostenible y requiere de ACCIONES DE RESISTENCIA CIVIL por lo tanto los presentes de manera voluntaria realizaron votaciones a mano alzada para acordar sus acciones y los presentes DETERMINARON:

Desconocer como autoridad de la Comisión de Agua de Santa María Nativitas a la C. ALEJANDRA ORDAZ, NO PAGAR EL AGUA, NI EL PREDIAL EN TANTO NO LES DEN UN SERVICIO DIGNO DE AGUA, ACORDARON MANIFESTARSE PACIFICAMENTE EN EL CONGRESO DE HIDALGO EXIGIENDO LA DESTITUCION DE LA PRESIDENTA HAYDEE GARCIA ACOSTA Y DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE CUAUTEPEC RUBEN CENOBIO VELOZ POR SER RATEROS DE LOS BIENES DE LA COMISION DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD.

Durante la Asamblea se acordó respaldar al Director elegido por el pueblo de Santa María Nativitas AARON VILLAR ARROYO y por tanto no aceptaran ninguna imposición de la Presidenta Haydee y la mayoría de los presentes acusaron que la Presidenta es una mujer peligrosa porque manda amenazar a la gente que encabeza su movimiento y a las demás los amenaza o los compra con apoyos económicos o empleos en la presidencia de Cuautepec, por tanto la hicieron responsable de cualquier agresión o muerte que suceda a partir de la resistencia civil que inician en contra del mal uso del recurso vital que hoy escasea en la comunidad, por ineptitud de la Presidenta.