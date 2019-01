COMERCIO INFORMAL SE APODERA DE LAS CALLES

Y la de reglamentos apa.

Vecinos de la avenida del trabajo se quejan de los negocios informales que se apoderan de las banquetas para la vendimia desde hace muchos años.

Comenta la señora I.S.G. que como es posible que las autoridades correspondientes no hagan nada al respecto, ya que ella tiene un hijo con discapacidad y tiene que bajarse de la banqueta con todo y silla de ruedas porque tapan el paso.

Menciono también que si no hay rampas para discapacitados, mínimo deberían de apoyar retirando a los vendedores ambulantes que se apoderan de las banquetas, así como de las calles, o será que pagan alguna cuota extra y por eso los de reglamentos se hacen de la vista gorda?.

Talleres trabajan a media calle y todavía apartan con tambores, herramientas y llantas para poder parar sus carros para arreglarlos, incluso algunos se quedan ahí por días.

Cabe mencionar que este problema no solo es en la avenida del trabajo, solo basta con darse una vuelta por la avenida 21 de marzo, paraíso, circuito Chapultepec, entre otras, pero se cree que esto no lo ve nuestra flamante directora de reglamentos VIRIDIANA HERNANDEZ o no le intere$$a.