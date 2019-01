DAN BANDERAZO PARA EL INICIO DE OBRA CARRETERA EN EL TRAMO SAN PEDRO-HONEY

La importante vía comunica al estado de Hidalgo con Puebla y su rehabilitación es resultado de las gestiones de la alcaldesa de Acaxochitlán Rocío Sosa

Con la asistencia del Director General de Conservación de Carreteras Estatales Jorge Daniel Reyes Núñez, de Enrique Simón Romero Encargado de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas en Hidalgo, de los integrantes de la asamblea, la presidenta municipal Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, dio el banderazo para el arranque de la obra de rehabilitación de la carretera San Pedro-Honey.

En tan importante acontecimiento en el que también estuvo presente la alcaldesa de Pahuatlán Puebla Guadalupe Ramírez Aparicio, Sosa Jiménez destacó que una obra tan sentida por la población ya era muy necesaria y que al inicio de su mandato no existía ninguna gestión ante ninguna dependencia para solicitar que se rehabilitara esta vía que comunica al estado de Hidalgo con Puebla y que utilizan pobladores de diferentes comunidades de Acaxochitlán.

Por lo que se trabajó en la elaboración del expediente para que de inmediato se iniciaran las gestiones ante las dependencias correspondientes y se atendiera el tema de la carretera que desde hace muchos años ha estado en pésimas condiciones.

“Esta carretera no es de dos años que está mal y cuando revisamos si había gestión, al inicio de la administración municipal nos encontramos con nada luego de que pensamos que habría un proyecto y que sería más fácil darle seguimiento pero lamentablemente no había nada y nosotros no llegamos para quejarnos, llegamos para trabajar dando resultados y gracias a la asamblea lo primero que propusimos fue hacer el recorrido, el levantamiento y elaborar un proyecto y llevarlo al gobierno del estado y hoy el esfuerzo de todos rinde frutos y la obra será realidad”

“Fueron muchas veces que tuvimos que tocar las puertas para ser escuchados y gracias al excelente trabajo del señor gobernador tuvimos buenos resultados con lo que podemos anunciar que la carretera pronto la tendremos como una obra alcanzada”, precisó la alcaldesa.

Agradeció a los delegados de las comunidades que puntualmente también se sumaron para acudir a la ciudad Capital del estado para darle seguimiento al expediente de gestión, así también a los integrantes de la asamblea que una y otra vez también fueron y estuvieron al pendiente de la respuesta que se daría a tan importante petición.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la obra; se reconstruirán 10 kilómetros más 180 metros, con inversión de 33 millones 400 mil pesos, la reconstrucción será a base de una estabilización con cemento de espesor de 20 centímetros, riego de impregnación con emulsión asfáltica, riego de liga y tendido de carpeta asfáltica con mescla en caliente en un espesor de 5 centímetros compactos, el señalamiento de la raya central, las laterales y dos kilómetros de cuneta en diversos tramos.