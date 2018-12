EN JOJUTLA, PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR PRESENTA PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

*Presupuesto 2019 destinará 10 mil mdp al PNR

*No quiero bajar las expectativas, voy a subir el trabajo en beneficio del pueblo

El gobierno federal destinará recursos suficientes en el Presupuesto del próximo año para atender las acciones relativas a la reconstrucción de municipios que sufrieron severas afectaciones durante los sismos del año pasado. Han quedado atrás los compromisos sin cumplir y la corrupción. En esta nueva etapa, el Gobierno de México responderá con soluciones claras a las necesidades de la población y se trabajará con honestidad y transparencia.

Tales fueron las ideas principales del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del Programa Nacional de Reconstrucción realizada en una de las demarcaciones que sufrió más daños a causa de los terremotos:

“Me da mucho gusto estar con ustedes en Jojutla. Estamos cumpliendo con nuestra palabra de iniciar este programa de reconstrucción para levantar viviendas, escuelas, centros de salud y apoyar a los damnificados. Esto es lo que ofrecimos y vamos a cumplir”.

El jefe del Ejecutivo reiteró que con toda seriedad habrá de cumplir los compromisos adquiridos desde su campaña: “Lo mencioné el día de mi toma de posesión, que un joven se acercó y dijo: ‘Usted no tiene derecho a fallar’, y yo dije: No voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo”.

Más aún, señaló que no basta con cumplir lo prometido: “Estoy consciente, como ustedes, que son muy altas las expectativas. Los politólogos, los publicistas hasta me han recomendado que empiece a hablar de bajar las expectativas porque si no, va a haber decepción. Yo no quiero bajar las expectativas, voy a subir el trabajo en beneficio del pueblo”.

Habrá recursos suficientes para apoyar a los afectados los sismos

Durante el evento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Guillermo Meyer Falcón, informó que se asignarán 10 mil millones para la reconstrucción de vivienda, escuelas, instalaciones de salud y los inmuebles del patrimonio cultural.

En esa línea, el presidente López Obrador destacó que el Gobierno de México ha destinado suficientes recursos al Programa Nacional de Reconstrucción:

“Vamos a manejar el presupuesto con honradez. Este sábado vamos a entregar el proyecto de Presupuesto a la Cámara de Diputados. En ese presupuesto va a haber dinero para apoyar a los damnificados, por eso Román Meyer, que es el coordinador de ese plan por parte del gobierno federal, ha dicho que se cuenta con ese presupuesto para empezar a trabajar en Jojutla, darle continuidad a lo que ya se inició y que se rehabilite, se mejore, se amplíe, se construyan las viviendas que se requieren”.

López Obrador informó que David Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu y coordinador será responsable de las acciones de vivienda. El funcionario estuvo a cargo de la construcción de mil unidades habitacionales cuando el ahora presidente se desempeñó como jefe de gobierno: “Si hicimos eso en la Ciudad de México, claro que vamos a hacer todas las viviendas que se necesiten a los damnificados de nuestro país”.

El jefe del Ejecutivo agregó que, además de viviendas, el PNR desarrollará otras acciones:

“Lo mismo en la rehabilitación y construcción de las escuelas -que incluye este programa, que es integral-, la reparación o construcción de centros de salud y hospitales donde se requiera. Incluye también levantar o reconstruir los templos, las iglesias que son patrimonio cultural. Y vamos a que se haga con el trabajo de la misma gente; se van a pagar buenos salarios a los trabajadores de la construcción para que haya empleo, que se logre un efecto multiplicador: que se hagan las obras, que se dé empleo y que el dinero quede en los mismos pueblos para que se reactive la economía.”

Luego de informar que el próximo 12 de enero regresará al estado, concretamente al municipio de Ayala, con el fin de supervisar el avance de las obras, el presidente expresó:

“Me consta que, en Jojutla, en Morelos, las iglesias, evangélicos, las iglesias de todas las denominaciones, la iglesia católica, los librepensadores, los comerciantes, los empresarios, las organizaciones civiles, todos estuvieron ayudando. La solidaridad que hay en nuestro pueblo es extraordinaria, es única. Nos vamos a seguir encontrando. Vamos a seguir trabajando la sociedad, el gobierno. Vamos a seguir trabajando unidos con el gobierno del estado de Morelos.”

Comisión Intersecretarial de Reconstrucción

Antes del acto público, el presidente López Obrador encabezó la instalación de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción (CIR):

Será una instancia de coordinación entre distintas dependencias para dar una respuesta eficaz ante este tipo de eventos naturales.

Dará seguimiento al Programa Nacional de Reconstrucción que estará a cargo de la Sedatu.

Vigilará que haya seguimiento oportuno al ejercicio de los recursos y evitará esfuerzos aislados de cada dependencia, enfocándose en la acción conjunta y simultánea.

Atenderá a las familias y comunidades afectadas por los sismos que aún no han sido atendidas o han sido atendidas parcialmente.

Está integrada por las siguientes autoridades:

Presidencia de la CIR: Andrés Manuel López Obrador, jefe del Ejecutivo federal.

Presidencia suplente: Román Guillermo Meyer Falcón, titular de Sedatu.

Secretaría Ejecutiva: David Ricardo Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu.

Vocalías: Carlos Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Gabriel García Hernández, Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo; Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura; Edna Elena Vega Rangel, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Plan Nacional de Reconstrucción

Es uno de los 25 proyectos prioritarios anunciados por el presidente de México.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 se asignaron 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, escuelas, instalaciones de salud e inmuebles del patrimonio cultural.

Se asume como responsabilidad de Estado: incluye la participación de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad civil y del sector privado.

En Morelos se realizarán más de 4 mil acciones de vivienda y serán llevadas a término todas las obras de reconstrucción de escuelas. Asimismo, se trabajará con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la recuperación de los inmuebles del patrimonio cultural.

Además de lo anterior, en Jojutla iniciará en febrero la reconstrucción del Palacio Municipal.

Se regirá por los principios de eficacia, eficiencia, inclusión, imparcialidad, honradez, transparencia y rendición de cuentas, así como el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las personas.