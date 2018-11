Bolsa Mexicana registra baja de 2.05 por ciento

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continuó este martes extendiendo las pérdidas, al concluir con un retroceso de 2.05 por ciento, ante el nerviosismo de los inversionistas por las consultas… La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continuó este martes extendiendo las pérdidas, al concluir con un retroceso de 2.05 por ciento, ante el nerviosismo de los inversionistas por las consultas anunciadas por el presidente electo. El S&P BMV IPC finalizó la sesión con una pérdida de 881.46 puntos respecto al cierre previo, con lo que su principal indicador se situó en las 42 mil 421.33 unidades, nivel no observado desde el 24 de febrero del 2016. Mientras que en Estados Unidos los mercados operaron en forma mixta: el índice industrial Dow Jones retrocedió 0.40 por ciento, el Standard and Poor’s 500 (S&P500) bajó 0.15 por ciento; en tanto que el Nasdaq reportó una ganancia marginal de 0.01 por ciento. En el mercado accionario local se operó un volumen de 334.8 millones de títulos, por un importe económico de 11 mil 961.7 millones de pesos, donde 39 emisoras ganaron, 72 perdieron y cinco se mantuvieron sin cambio. De acuerdo con Banco Base, con las consultas planteadas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, volvió el nerviosismo sobre el método de toma de decisiones de la próxima administración. La institución financiera expuso que “la consulta se hará nuevamente por un gobierno que aún no está en funciones y probablemente no será avalada por una institución electoral ni por los poderes legislativo y judicial”. López Obrador dio a conocer que se llevará a cabo una nueva consulta nacional para definir la construcción del Tren Maya, en donde también se consultarán temas como el desarrollo del corredor del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas en Tabasco y diez programas sociales, refirió. Expuso que a nivel global, el mercado de capitales registró resultados mixtos, con varias noticias relevantes con respecto a los factores que han causado volatilidad en los últimos meses, como las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el plan presupuestal de Italia. “Previo al inicio de la sesión, se dio a conocer que en una conversación entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, y el viceprimer ministro de China, Liu He, se habló sobre la posibilidad de establecer un entendimiento comercial entre las dos potencias mundiales”, afirmó.