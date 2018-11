USO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS, OFRECE GRANDES VENTAJAS: ENRIQUE SIMÓN

* En la región Otomí Tepehua un alto porcentaje de población cocina y calienta habitaciones con la quema de leña

Acaxochitlán, Hgo.- Además de cuidar el medio ambiente porque no queman mucha leña, se ahorra dinero y sobre todo con el uso de estas estufas que son fabricadas con tecnología moderna, los usuarios se protegen cuidando su salud al no respirar el humo que se produce con fogones tradicionales, lo anterior comentó Enrique Simón Romero Encargado del Despacho de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas al hacer entrega de estufas ecológicas a familias de comunidades de Acaxochitán en días recientes.

“La mayoría de familias que viven en la región Otomí Tepehua cocinan los alimentos usando leña, pero no solamente se cocina sino que como es una región fría se acostumbra calentar las casas lo cual no es recomendable porque lamentablemente hay muchos decesos por enfermedades respiratorias, en cambio con el uso de estufas se cocina y se mantienen calientes las casas ya que las estufas están a 400 grados centígrados, el humo sale a través de tubos y no se queda en las habitaciones y esto garantiza un 90 por ciento de calidad del aire” que respiran los habitantes de una casa precisó el maestro Simón Romero.

Explicó que dadas las condiciones donde se encuentra cada comunidad de la región, las familias no pueden comprar el gas licuado, por varias razones, una porque no llegan los camiones repartidores debido a que no hay buenos caminos, a las empresas no les es redituable subir para la venta del combustible, otra que las casas se ubican en laderas y espacios insuficientes para el tránsito vehicular o son lugares muy apartados.

Dijo que las familias de escasos recursos no tienen para comprar las estufas de gas y también el combustible, las estufas ecológicas siendo para leña indicó el funcionario, son de alta tecnología, se componen de una cámara de combustión interna, están patentadas y son estufas que se sometieron a diferentes pruebas por lo que cumplen con todos los estándares de calidad y las que se distribuyen en las comunidades hidalguenses se eligieron entre varios modelos y en lo que va de los años de mandato del gobernador Omar Fayad se han entregado al menos 30 mil estufas en todo el estado, destacó que cada entrega conlleva dar una mejor calidad de vida a muchas familias, subrayó.

Agregó que con un buen cuidado las estufas ecológicas pueden durar entre 15 y 20 años, “me parece que hay que hacer hincapié en que la gente que tenga los beneficios de una estufa ecológica que la use, desafortunadamente hay quienes aunque la tengan no la usan y en ese sentido lamentablemente nosotros no podemos entrar a los hogares y ver quienes sí las usan y quienes no pero es bueno que se aproveche porque es un recurso ya invertido cada estufa vale en el mercado común entre los 3 mil 500 pesos” puntualizó.