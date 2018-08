ELBA ESTHER GORDILLO QUEDA EN LIBERTAD TRAS SER ABSUELTA DE LAVADO Y DELINCUENCIA

La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación fue absuelta la noche del martes de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El abogado de la líder histórica del magisterio nacional, Marco del Toro anunció por la madrugada de este miércoles sobre la resolución del Primer Tribunal Unitario de Circuito.

La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, fue absuelta la noche del martes de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que ya se encuentra en libertad, informó su abogado Marco Antonio del Toro.

Durante la lectura de un comunicado hecha desde las escalinatas de la casa ubicada en Polanco, donde Gordillo era mantenida en prisión domiciliaria, Del Toro indicó que el Primer Tribunal Unitario emitió la resolución, por lo que Gordillo ya se encuentra en libertad, en otra casa acompañada de familiares.

Mediante un comunicado, divulgado por su defensor, Elba Esther anunció que por lo pronto no dará entrevistas a medios ni nacionales, ni internacionales ya que prevé que en 10 días convoque a los medios de comunicación para dar su postura pública. Será hasta el próximo 20 de agosto cuando Gordillo ofrezca una conferencia de prensa.

“Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal.

“Por lo anterior he decidido no tener ningún contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia.

En 10 días habré de convocar a aquellos medios de comunicación que tengan interés en conocer mi opinión y posición sobre los sucesos relativos con oportunidad informaremos lugar y hora”, indicó la exlíder magisterial.

De acuerdo con Del Toro, el Primer Tribunal Unitario en materia Penal de la Ciudad de México decretó el sobreseimiento de la causa penal, por lo que la maestra quedó en libertad, y agregó que la resolución le fue notificada a las 23:30 horas de la noche del martes.

A la maestra se le acusó de desvíos de millones de pesos provenientes de la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como defraudación fiscal y fue formalmente presa en el 2013 en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Con informacion del Economista