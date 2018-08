CONCLUYEN MENORES CURSO DE VERANO DE CENTROS PAMAR EN MINERAL DE LA REFORMA

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma que encabeza el alcalde Raúl Camacho Baños a través del Sistema DIF clausuró los cursos de verano impartidos en los centros PAMAR del municipio, con la participación un centenar de niñas y niños.

Con el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes sigan aprendiendo de una manera divertida se impartió el Curso de Verano 2018, “MOMENTOS INOLVIDABLES: Aprende y Diviértete”; en el que a través de diversas actividades se promueve la convivencia positiva y el desarrollo, previendo que los pequeños sean los mayormente beneficiados con este tipo de cursos apoyando a su desarrollo integral (social, familiar, educativo).

Carmen Guarneros Villegas Directora del Sistema DIF en Mineral de la Reforma comentó que.- “Estos cursos se dan con el objetivo de que los menores no corran un riesgo en casa, debido a que los padres no tenemos vacaciones y jugamos siempre el mismo rol, agradezco la confianza de los padres de familia permitir que sus hijos estén aquí, pero no nada más jugando, que adquieran nuevos conocimientos de los cursos impartidos y que ellos sepan que vinieron a aprender sus hijos”.

También dijo.- “Hoy en día conocemos que la comisión de derechos humanos se ha preocupado por transmitir a los ciudadanos sus obligaciones y derechos, es así que a través de un lenguaje dedicado especialmente a los pequeños, entiendan las situaciones cuando se encuentran en peligro y sepan distinguir; también contribuimos en el quehacer de reafirmar sus conocimientos académicos; es un gusto poder haber atendido a un centenar de niños, es el objetivo del presidente Raúl Camacho el traer estos apoyos a los PAMARES”.

Es por eso que externó la invitación de seguir participando en estos talleres, que son de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, que estarán a disposición de los ciudadanos así como la invitación a los adultos mayores para que se acerquen a preguntar sobre la disponibilidad de los cursos.

Finalmente la clausura se dio con la entrega de constancias por parte de Carmen Guarneros Villegas Directora del Sistema DIF municipal, los regidores Jesús Lozada Medina y Rubén Alvarado Castillo, así como personal del sistema DIF y de la Dirección de prevención del delito; además de una visita al museo El Rehilete gestión del alcalde Raúl Camacho Baños para todos los participantes de este curso de verano 2018.