ESTADO DE LOS ESTADOS.

Lilia Arellano.

“En la pelea se conoce al soldado; sólo en la victoria, se conoce al caballero”: Jacinto Benavente.

Es Transformación, no caudillismo

Funcionarios y gobernadores “respiran” los 4 días

Sector patronal sigue manifestando temor a AMLO

Adiós DIF a las “primeras damas” y a su caja chica

PRI y PAN empiezan transformación “chiquillada”

Requerirá nuevo gobierno mayores ingresos: IMCO

Ciudad de México, 17 de Julio de 2019.- Quienes más gozan de los días de asueto a disfrutar en el terreno familiar por el presidente electo son los funcionarios de alto nivel ya conscientes de su salida inminente y de la certeza de carecer de validez su argumento “soy institucional”, con el cual van y vienen del servicio público sea quien sea el ocupante de la silla presidencial y provenga del partido tricolor con más verde o del azul combinado con cualquier otro satélite. Por unos días dejan de enterarse de lo llamado “la desgracia me llegó”. Y no solamente ellos sino los intocables, inmortales, omnipotentes gobernadores a quienes les preocupa y mucho quedarse como meros administradores de nóminas.

La voltereta de 180 grados dada al sistema político, al de gobierno, a los renglones económicos, a los asistenciales, a la reconfiguración hasta de sueldos de los ministros de la Suprema Corte, despertó alarma en quienes durante décadas han utilizado el modelito para su beneficio personal y en un sentido mucho mayor la algarabía de los ciudadanos al estar ciertos de llevar a la realidad, a la práctica, a lo visto de manera inmediata la Transformación de México y no solo a lo interno sino en cuanto a la visión del país, negativa y vergonzosa para los mexicanos, en el exterior. Dejar de ser una agencia más de los EU para afianzar su seguridad al tiempo de seguir incrementando el monto de ingresos negros producto de la venta de estupefacientes, no deja de aplaudirse.

En los desayunaderos y cafeterías no deja de mencionarse a los mandatarios puestos de moda por EPN en un afán de tratar de ejemplificar un fin a la impunidad, el cual está muy lejos de ser una realidad. En ese corredero de voces está la trampa, porque ni los Duartes ni Borge e inclusive ni los Moreira juntos con muchos otros tienen las grandes fortunas amasadas por el equipo cercano del mexiquense, por sus amigos y socios, y sus participaciones alcanzan tales niveles que se han apropiado de gran parte de la nueva industria petrolera. Los jaloneos para determinar la legalidad de los contratos y la legitimidad garante de no afectar el patrimonio nacional, encontrará puntos de apoyo total en los medios de comunicación afectados también por los recortes presupuestales y, la gran mayoría sabemos quiénes son.

La desaparición del DIF es otro gran acierto. Si en la realidad tal dependencia hubiese sido de utilidad para las familias seguramente habría muchas voces defendiendo prevaleciera como apoyo a la Sedesol o a otras oficinas dizque de gestión y apoyo social. Llegada la corrupción inclusive a ese Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, borrarlo es acabar con la “caja chica” de las primeras damas, tanto de la presidencial como de las estatales. Adiós a los pagos hechos a través de la caja cuyos ingresos aportaba el marido, el gobernador o el presidente. Nada de dar de alta en la burocracia a la modista, a la peinadora, al maquillista, de pagar por esa vía vacaciones y cuentas de restaurantes con las amigas, diciéndole a quien las quisiera escuchar eran muchos los compromisos por ayudar a todo aquel necesitado de lentes, sillas de ruedas, operaciones de labio leporino, cuando en los hechos se pagan cirugías plásticas e implantes. El Instituto Nacional de Protección a la Infancia formado por doña Eva Sámano de López Mateos no pudo se considerado jamás como el padre del DIF porque sus objetivos y formación fueron diferentes y sí rindieron frutos y beneficios para niños y jóvenes implementando lo que más tarde convertirían en un gran negocio: los desayunos escolares, garantía de nutrición suficiente para el desarrollo de los más necesitados.

Incluso, zozobra e incertidumbre sigue prevaleciendo entre los sectores conservadores de México ante la llegada a la Presidencia de la República de un líder opositor de izquierda, pues temen se convierta en un caudillo popular ante el abrumador triunfo electoral en todos los frentes del pasado 1 de julio. El sector patronal sigue externando temor, pues durante la campaña se opuso a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, después buscó un acercamiento con él, luego negó existiera una “luna de miel” con el presidente electo, y ahora pretende se establezcan contrapesos a su gobierno en el Congreso, pues por primera vez en 24 años llega a la titularidad del Ejecutivo federal un político con mayoría en la totalidad del Poder Legislativo.

Los temores de los empresarios conservadores pueden tener fundamentos: Morena y sus aliados de la coalición Juntos Haremos Historia (PT y PES) contarán en la Cámara de Diputados con 303 curules, frente a 140 de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) y 63 de Todos por México (PRI-PVEM-Panal), mientras que en el Senado, la alianza política de AMLO tendrá 70 espacios; el Frente 38 y Todos por México, 20. Además, del total de cargos de elección popular, de diputados locales en 30 entidades, 58.7 por ciento fue para Morena, incluyendo la mayoría en 19 legislaturas estatales, en donde ahora se inaugura un real equilibrio del poder.

De ahí que Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), declare en su comentario semanal: “Ante este momento histórico de la vida democrática de nuestro país vuelve a adquirir relevancia garantizar la efectividad de los contrapesos en las Cámaras del Congreso de la Unión”. Explicó los contrapesos son eficaces para evitar tentaciones autoritarias de las mayorías, y garantizar la pluralidad de las voces en la representación. De acuerdo con el dirigente empresarial, para fortalecer el sistema de partidos y la democracia participativa se enfrentan varios desafíos como renovar la relación entre ciudadanía y partidos; fiscalización financiera de los procesos electorales; revitalización de mecanismos como referéndum, plebiscitos y revocación de mandato e instituir la segunda vuelta electoral.

En efecto, Andrés Manuel López Obrador llega con el mayor respaldo del pueblo de México en décadas, pero alejado de la sombra del caudillo que le quieren construir sus opositores se ha dedicado a mostrar más una faceta de estadista observada incluso en el contexto internacional, donde lo ven como un contrapeso al belicismo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En México, a dos semanas de su triunfo electoral, se ha dedicado a cumplir sus promesas de campaña, respaldado en una autoridad construida en las urnas, legitima e indiscutible; con una autoridad que le permite gobernar prácticamente sin contrapesos en el Congreso de la Unión, incluso para modificar o no la Constitución. Tiene AMLO actualmente un poder mayor del que incluso acumulara en su momento Carlos Salinas de Gortari al inicio de la implementación de la tecnocracia y el neoliberalismo en México.

Los representantes de los poderes fácticos conservadores temen la restauración de un presidencialismo autoritario de partido único, contrario totalmente a sus intereses económicos, siguiendo la larga tradición de arbitrariedad y abuso durante el esplendor del régimen priísta en el siglo pasado, del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión. Lo que no pueden remediar los empresarios conservadores es que el arrollador triunfo de López Obrador le otorga el mandato para elaborar las políticas públicas destinadas al combate a la pobreza y la desigualdad. La desconfianza en cuanto a un manejo irresponsable de las finanzas públicas desapareció ya y hasta las cúpulas empresariales se volcaron en elogios y muestras de apoyo al tabasqueño, e incluso le manifestaron su apoyo, al igual que los gobernadores del PRI y del PAN, para llevar a cabo la “cuarta transformación nacional”.

Todo parece indicar que Andrés Manuel López Obrador enfrentará exitosamente para México el dilema de crear un Estado democrático sustentado en instituciones políticas sólidas y funcionales y se colocará muy alejado de renovar la nefasta tradición del ejercicio autoritario del poder. “Si el próximo gobierno no logra construir un Estado democrático, el desencanto será generalizado”, advierte el constitucionalista Diego Valadez. El pueblo de México tiene la confianza –depositada voto por voto en las urnas- de que México pasará “de la condición histórica de país de un hombre a la nación de instituciones y leyes”, como lo señaló hace 90 años en su último informe el presidente Plutarco Elías Calles. La sombra del caudillo presidente habrá de disiparse en los próximos años, durante el próximo sexenio.

RECONFIGURACIÓN DE PARTIDOS

Mientras Andrés Manuel López Obrador se va de vacaciones, junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Muller, presuntamente a su rancho en Palenque, Chiapas, el PRI inició su proceso de recomposición y transformación de partido mayoritario a chiquillada en todo el país, y el PAN se alista a pegar los pedazos de lo que quedó de ese instituto político tras la debacle electoral del pasado 1 de julio. El tricolor habla de la posibilidad de una alianza con el blanquiazul a los cuales pueden unirse los otros derrotados y ofertar en esa alianza la poca militancia que les queda. Sabedores de su realidad, la cual demuestra es insuficiente la cifra de militantes y votos obtenidos para alcanzar a Morena, les interesa sobremanera juntar prerrogativas para tener una gran bolsa económica y no dejar de pelear por sus aliados de siempre, ligados lo mismo al gran capital que a las creencias religiosas.

A AMLO se le vio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin seguridad, escoltas o trato VIP. El virtual presidente electo hizo fila para pasar los arcos detectores de metales y dirigirse a las salas de última espera. No recibió trato preferencial del personal de seguridad, ni fue atendido por personal del AICM, que cuenta con espacios VIP para que personajes públicos o de alto rango que usan vuelos comerciales, no tengan que pasar los filtros de seguridad con y como el resto de los pasajeros.

Mientras, René Juárez renunció al PRI y llamó a una profunda reflexión tras la derrota electoral y exhortó a escuchar a la militancia. “Perdimos la gran oportunidad en el 2012 ¿Nos cambiaron porque no cambiamos? ¿Cuál es el cambio que requiere el PRI? En mi opinión, el cambio debe ser del tamaño de la derrota”. El aún senador con licencia y próximo líder de los curuleros tricolores en la cámara baja, dijo que ahora le toca hablar a la militancia: “Tenemos que responder escuchando a la militancia, ellos son a quienes les toca hoy hablar, no debemos olvidar que siempre ha sido más grande y mejor la militancia que la dirigencia”.

Juárez declaró desea un partido alejado de la soberbia y del burocratismo. “Quiero un PRI donde sus dirigentes sean elegidos desde la base, quiero un PRI que entienda e interprete la nueva realidad social”. El ex dirigente informó que su nueva responsabilidad será en la coordinación parlamentaria del tricolor en la Cámara de Diputados. En su lugar quedará, de acuerdo con estatutos, Claudia Ruiz Massieu, quien anunció entre sus primeras acciones, la conformación de “una comisión nacional plural e incluyente que conduzca el proceso de profunda reflexión que impulse la gran reforma del partido”. La mano negra de su tío, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, pasa a su segundo paso, el siguiente al mensaje enviado a AMLO a través del vocero -¿¿¿???- zapatista, el enmascarado Marcos. Quiere el PRI y pretende resucitarlo.

En tanto, el proceso de renovación de la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) iniciará en agosto próximo y concluirá en octubre o noviembre. Damián Zepeda, presidente nacional en funciones, se separará del cargo a finales de agosto, la víspera de que arranque la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, para ocupar un escaño en el Senado de la República. La presidencia del Comité Ejecutivo Nacional recaerá de manera interina en el actual secretario general, el ex diputado federal Marcelo Torres, quien, junto con una comisión, preparará la elección del nuevo dirigente con el voto de la militancia. A mediados de agosto, el Consejo Nacional elegirá a los integrantes de la comisión organizadora electoral que se encargará del proceso.

Los mencionados para dirigir al PAN, hasta ahora, son los senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo y Jorge Luis Preciado; el diputado federal Marko Cortés; el todavía gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, y su paisano Carlos Medina Plascencia. De Ricardo Anaya no se habla, nadie sabe cual será su futuro y si lo vivirá con la libertad de siempre.

REQUIEREN MAYORES INGRESOS PÚBLICOS

Para financiar los nuevos programas, el gobierno en funciones a partir del primero de diciembre próximo, ha planteado un ahorro de recursos. Sin embargo, especialistas señalan se deberá buscar una mayor recaudación para evitar presiones. El cobro tributario tuvo un impulso tras la reforma fiscal de 2014, pero ese efecto comienza a perderse, pues pasó de 9.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2013 a 13.5% en 2016 y se ubicó en 2017 en 13.1%, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De enero a mayo, según el último reporte mensual de Finanzas Públicas, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) tuvo una variación negativa, algo no visto en periodos comparables desde 2009. A esto se suma según lo planteado hasta el momento, el próximo gobierno busca bajar el IVA en la franja fronteriza norte de 16 a 8 por ciento y pudiera establecerse la misma medida en la zona sur, vista esta rebaja como incentivo turístico y para mejorar compras de mercancías de importación.

De acuerdo con los especialistas, el avance de la recaudación llegó a su etapa de madurez y para 2018 no se estiman incrementos en estos ingresos. Sin embargo, explicó Ricardo Cantú, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), hacia los próximos años seguirá creciendo el gasto ineludible, como el pago a pensiones de los antiguos sistemas de reparto cubiertos por el gobierno federal y los intereses de la deuda pública.

El propio Carlos Urzúa, virtual secretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador, reconoció es necesario trabajar en mejorar la recaudación. “Se tienen que buscar medidas para tratar de recaudar más. Va a haber medidas administrativas”, dijo en conferencia de prensa. El sistema recaudatorio actual requiere ajustes, debido a que actualmente se depende en exceso del Impuesto Sobre la Renta (ISR), indicó Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). “Eventualmente si vamos a tener que discutir una reforma fiscal”, aseguró el especialista.

DE LOS PASILLOS

El sueldo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República será sólo de 108 mil pesos mensuales, es decir, sólo 40 por ciento de lo que actualmente percibe el presidente Enrique Peña Nieto, quien tiene un ingreso neto de 270 mil pesos mensuales. Este ingreso será el techo para las percepciones en la siguiente administración federal. Y si alguien no está conforme con esta iniciativa de reforma que enviará a la Cámara de Diputados –junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019- para que se aplique de manera universal el artículo 127 constitucional, a fin de que ningún servidor público gane más que el presidente, y esto se pueda aplicar a los poderes Legislativo y Judicial-, está en su derecho de litigar. “No hay problema, para eso son los tribunales”, sostuvo López Obrador…

La mayoría de los 500 legisladores de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, se retirará “cargado” del Palacio de San Lázaro pues recibirán más de 2 millones de pesos cada uno por concepto de Seguro de Separación Individualizado (SSI), que consiste en ahorrar hasta 10 por ciento de sus ingresos mensuales, y el mismo porcentaje que la Secretaría General les suma. Además, cobrarán la dieta mensual, que asciende a 74 mil 627 pesos, y los apoyos económicos por concepto de Asistencia legislativa, con 45 mil 786, y Atención ciudadana, con 28 mil 772, lo cual da un total de 224 mil por mes. En promedio, cada diputado que participó del beneficio de la separación ahorró 330 mil pesos al año, cifra que le fue retribuida por la administración cameral en la misma cuantía. Por tres años sumarán 2 millones de pesos. En total, cobrarán 2 millones 672 mil pesos al 20 de agosto. Los integrantes de la nueva camada curulera ¿estarán conformes con ver disminuida considerablemente la cifra de percepciones? ¿Lo harán aquellos comprometidos con la causa lopezobradorista y también los surgidos de otros partidos? Veremos, dijo el ciego…

A fin de dar seguimiento al trabajo de investigación del llamado caso Iguala, Andrés Manuel López Obrador designó a Alejandro Encinas, como encargado de encabezar los trabajos para conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. La investigación recaerá en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dependiente de Gobernación, misma a cargo de Encinas. El virtual presidente electo indicó en conferencia de prensa los organismos internacionales brindarán asistencia para esclarecer la desaparición de los estudiantes normalistas…

En torno al destino final del avión presidencial de Enrique Peña Nieto, ¿qué hay tras la frase “ni mío, ni de AMLO”, expresada por el actual inquilino de los Pinos en su cuenta de Instagram, luego de que el tabasqueño advirtiera en el primer debate presidencial al llegar la Presidencia lo vendería? En redes sociales se ha difundido: la aeronave no pertenece ni a la nación o la Defensa Nacional sino a un particular con una renta diaria de 250,000 dólares con un plazo de 40 años por lo que no se puede vender. El gobierno de AMLO tratará de cancelar el contrato, sin embargo el engaño del actual gobierno será investigado porque además está subarrendado, hay un intermediario del contrato, por lo cual hay corrupción al mayor nivel presidencial… Ya en poco tiempo lo sabremos…

Otra pregunta: ¿Habrá pensión vitalicia para los ex ministros de la Tremenda Corte? Los que ya se fueron ¿la conservarán o también bajará el monto? En la actualidad tal percepción ronda más de 250 mil pesos mensuales.

