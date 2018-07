IMPLEMENTAN SEPH Y SEMARNATH JORNADA DE ACOPIO DE LIBROS Y LIBRETAS ESCOLARES

*La recepción del material se realizará del 12 al 15 de julio en el Parque Ecológico Cubitos de 9:00 a 17:00 hrs.

comunicados /Pachuca, Hgo.-A partir de la Alianza firmada entre SEMARNATH y SEPH se han implementado acciones para fortalecer la Educación Ambiental en la comunidad educativa de Hidalgo, cuyo objetivo, es promover en la niñez la trascendencia del cuidado y protección del medio ambiente.

Es por ello que las dependencias realizarán de manera conjunta la Jornada de acopio de libros y libretas escolares del 12 al 15 de julio en el Parque Ecológico Cubitos, ubicado en Vicente Segura número 100 col. Adolfo López Mateos en Pachuca.

La campaña de reciclaje está dirigida principalmente a estudiantes de nivel básico quienes al termino del ciclo escolar, puede llevar los libros y libretas que ya no utilizarán a la reserva ecológica de la capital del estado en un horario de 9 a 17 horas, únicamente deben asegurarse que el material no este húmedo y no tenga grapas.

El objetivo es contribuir y promover el reciclaje entre la población para evitar la contaminación ambiental, para mayores informes está disponible el teléfono 7141056 extensión 143.

Cabe destacar que mediante los Programas Ecovigilante y Ferias Ambientales Escolares, implementados desde diciembre de 2017, el Gobierno de Omar Fayad estableció el compromiso de la comunidad educativa para convertirse en Escuelas Sustentables, teniendo como primera meta, las escuelas de los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Mineral del Monte, Epazoyucan, Zapotlán y Zempoala.

Como parte del Convenio se llevan a cabo Ferias Ambientales Escolares en las que se realizan talleres de reúso de productos, exhibiciones en stands, actividades lúdicas y artísticas, que integran los conceptos de medio ambiente, sustentabilidad y reciclaje; asimismo se da inicio al Programa “Ecovigilantes” conformado por alumnas y alumnos, encargados de vigilar al interior de su escuela, de su hogar y del entorno social, que las personas cercanas a ellos realicen acciones en pro del medio ambiente.

Actualmente 14 planteles están considerados como Escuelas Sustentables de educación primaria y segundaria general, 2 se integraron en el 2017 y 12 más en el presente ciclo escolar y existen un total de 466 ecovigilantes.

Cabe destacar que derivado de este acuerdo, a través de la Dirección de Educación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales se capacitó a los Coordinadores y Facilitadores de las 60 escuelas que participarán en el Programa “Escuela de Verano”, proporcionando los materiales y juegos didácticos que utilizarán en el desarrollo de las actividades.