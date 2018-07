SEDESO CONTINÚA REUNIENDO FAMILIAS DE MIGRANTES A TRAVÉS DE ABRAZANDO DESTINOS

146 personas han sido beneficiadas con el programa Abrazando destinos, logrado reunirse con sus familiares en los Estados Unidos de Norteamérica, este año continúan los reencuentros en uno de los programas más solicitados de la administración que encabeza, Omar Fayad Meneses.

Abrazando Destinos reúne a personas adultas mayores con sus familias luego de años sin poder verlos, y hasta el momento ha permitido que 146 personas obtengan su visa y viajen a la Unión Americana llegando a destinos como Nueva York, Houston, Chicago, Florida, Las Vegas y Los Ángeles.

Para el secretario de Desarrollo Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo, la reunificación familiar es uno de los programas más sensibles de esta administración, pero este no sería posible sin la participación de la sociedad civil a través de clubes y federaciones de migrantes, el gobierno del estado en coordinación con su contraparte federal, y aseguró que en ese sentido se seguirá trabajando para mantener este beneficio para unir a más familias, como ha sido la instrucción del gobernador Omar Fayad.

Asimismo, agregó que este programa ha generado alta expectativa dentro de la sociedad hidalguense, para poder acceder al mismo se deben cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 65 años, no haber visto a su familiar en más de 10 años, no haber estado de manera ilegal en los EUA, contar con pasaporte vigente, gozar de buena salud para realizar el viaje, no haber realizado trámite de visa en los últimos 8 meses, y establecer contacto con un Club o Federación de Hidalguenses en la Unión Americana.

Este programa es parte de la nueva generación de acciones que el gobierno del estado ha implementado en favor de la población hidalguense, logrando que estas sean más accesibles, cercanas a las necesidades de la gente y eficientes para las personas que viven dentro y fuera de nuestras fronteras.

Para mayores informes pueden contactarse a la Dirección General de Atención a Migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social al telefono 71 7 60 00 en las extensiones 2285 y 2370.