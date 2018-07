ABUSOS POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL

Gran Negocio de Haydee García las Cooperativas Escolares

Ángel Arista / Cuautepec, Hgo.- Padres de familia de la escuela Justo Sierra, de la colonia la Esperanza del Municipio de Cuautepec, denunciaron a este medio de información que por órdenes de la presidenta Haydee García, quien mando que cerraran con candado la cooperativa de la escuela, todo debido a que no han pagado la cuenta de los insumos que le han enviado para la elaboración de los alimentos de los alumnos del plantel.

Muchos padres de familia se encuentran molestos con el actuar de las autoridades municipales, ya que consideran que es un abuso el cobro de los insumos que envía el DIF Municipal, ya que el litro de aceite se los cobran en veintitrés pesos, cuando ellos han checado los precios de los productos y son más baratos en otros lados, por lo que solicitaron poder surtir sus insumos en otro lugar, pero Magaly Martínez, quien es la encargada de cobra las cuentas les informo que no se podía, que los insumos los iban a seguir llevando por parte del DIF, sino de lo contrario el mobiliario que se les había entregado para la cooperativa, se les seria retirado cuando dicho mobiliario se supone había sido una donación por parte de las Autoridades Municipales, como apoyo a la escuela, nunca les manifestaron que era prestado y que a cambio tenían que comprarle los insumos al DIF Municipal.

Los padres de familia encargados del comedor manifestaron que efectivamente tienen un atraso con el pago de los insumos, pero que se debe a que el costo de los productos es elevado, y consideran que si no los dejan comprar sus productos en otro lado, se debe a que es el gran negocio de la Presidenta Municipal, ya que el municipio cuenta con muchas escuelas, las cuales deben de estar en la misma situación que ellos.

También manifestaron que las autoridades municipales tomaron como pretexto la muerte de la pequeña para cerrar el comedor, cosa que no es verdad, ya que los padres encargados del comedor se les informo que no se abrirá hasta que cubran la cuenta de los insumos, por lo que los padres de familia se encuentran molestos pues los últimos días de clases no contaron con comedor, además que en unos días será la graduación de los alumnos de sexto grado y la cooperativa se encuentra cerrada. Continuaremos informando…