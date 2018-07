AUTORIDADES BRINDAN APOYO A ZONAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS

Comunicados / Mineral de la Reforma.- Derivado de la torrencial lluvia, presentada la tarde del miércoles en la Zona Metropolitana; el municipio de Mineral de la Reforma, reporto las principales afectaciones en el Fraccionamiento Tuzos, La Noria y Campestre Villas del Álamo.

Así lo informó la Dirección de Protección Civil del Municipio de Mineral de la Reforma, encabezada por el Cmte. Elías Daniel Corona de la Torre. Quien por instrucciones del alcalde Raúl Camacho Baños implemento recorridos por estas zonas, a partir de las 3:30 de la tarde, sumándose trabajadores de las direcciones de Obras Publicas y Servicios Municipales.

Más tarde el alcalde Raúl Camacho Baños, superviso personalmente los trabajos en la zona más afectada, en el Fraccionamiento Tuzos, en la Avenida de los Mineros donde el agua alcanzo cerca del metro de altura en la parte más afectada y las Calles Arquitectos, supervisores, Supervisores de Obra y Motoconformadora.

Donde una brigada de más de 40 trabajadores realizó acciones de desazolve y limpieza de calles, apoyados con dos bombas de succión de Protección Civil de Mineral de la Reforma el vactor y pipas de servicios municipales, camionetas de obras públicas y ambulancias de Protección civil y DIF Municipal. Labores que se entendieron hasta las 3:00 horas.

Brindado apoyo en la limpieza de 7 casas de la Avenida de los Mineros, donde el agua alcanzó poco más de 10 cm de altura, se apoyó con la entrega de 100 kits de limpieza. Un total de dos familias requirieron el traslado a un lugar cómodo, seco y seguro para pasar la noche.

Respecto a los trabajos realizados en la Carretera Pachuca- Cd. Sahagún a la altura de La Noria, fueron realizados trabajos de desazolve por la gran concentración de agua en el lugar.

Mientras que en el Fraccionamiento Campestre Villas del Álamo, se realizó la limpieza de coladeras y rejillas pluviales, así como el levantamiento de atajeas en la calle maple para ayudar al flujo del agua.

El día de hoy continúan las labores, con la limpieza de las calles antes mencionadas. Sumándose la unidad médica del Sistema DIF municipal, con la aplicación de la vacuna contra el tétanos a la población.

Finalmente la Dirección de Protección Civil, reitera las siguientes recomendaciones: No arrojar basura en la calle, ni el corrientes de agua. Mantener siempre limpias las alcantarillas cercanas a sus domicilios. Evitar obstrucciones a pozos de visita, sumideros y estructuras de desagüe a aguas de lluvias. No arroje desperdicios, escombros o basuras al lecho de drenes y canales, pues estos no dejan que el agua corra libremente y pueden generar represamientos e inundaciones. No saque la basura a la calle en horas en que no va a ser recogida por el camión recolector. No arriesgue su vida al intentar cruzar corrientes de agua. Evita que la basura de tu patio se vaya por la coladera.

Para reportes, se pone a disposición el número de emergencia 911 y de Protección Civil en Mineral de la Reforma 14 5 0706.