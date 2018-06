LA CUOTA VOLUNTARIAMENTE A FUERZA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS

El negocio de Directivos y comités de Padres de Familia

*Padres de familia son obligados a pagar cuotas para poder inscribir a sus hijos o que les entreguen sus documentos.

Tony Corona / Tulancingo, Hgo.- Comienza para los padres de familia la preocupación por la terminación de fin de curso, así como la entrada al próximo ciclo escolar. Ya que las escuelas públicas en complicidad con los directivos de las escuelas como los comités de padres de familia, que se encargan de fijar cuotas las cuales se suponen deben ser voluntarias, pero hoy en día son voluntariamente a fuerza, pues no permite inscribir a los niños a la escuela si no pagan la cuota fijada por el comité de padres de familia, manifestando que todos los padres de familia estuvieron de acuerdo en pagarla, lo cual no es cierto, pues la minoría que no cuenta con el recurso para pagar la cuota y en muchos casos por pena no manifiestan que no pueden pagar la cuota fijada.

Es por ello que hoy en día, hay más niños que no pueden asistir a la escuela, ya que no cuentan con los recursos necesarios, y en las escuelas públicas o de gobierno ya les exigen el pago de la cuota, así como el uniforme. El artículo tercero de la Constitución indica de manera clara y terminante que en nuestro país la educación básica es un derecho para todos los niños mexicanos, señalando que ella debe ser proporcionada obligatoriamente por el gobierno de la república.

Por un lado está la opinión de muchos padres de familia que se quejan de que esas cuotas son un abuso y se utilizan de manera incorrecta por los directivos de las escuelas para su beneficio personal. Los directivos de las escuelas defienden las cuotas con argumentos que parecen además de sensatos y totalmente realistas muy valientes, aunque ciertamente en desacuerdo con lo que indica la Constitución. Manifestando que las cuotas son absolutamente necesarias, porque es con ellas con las que pueden mantener limpios los sanitarios y las instalaciones de las escuelas, así como comprar los materiales de consumo necesarios para su buen funcionamiento, incluyendo también en algunos casos, el pago de algún personal con el que las escuelas no cuenta.

De lo que los directivos hablas es de un problema real, porque los recursos que debieran dedicarse a estos fines no llegan a las escuelas con mucha frecuencia, siendo desviados a otros menesteres que incluso nada tienen que ver con la educación y si bien, existen controles para que ello no suceda, las cadenas de distribución de esos materiales tienen muchos eslabones donde son desviados, por una razón o por otra, ello es un problema bastante generalizado en muchas entidades del país. Para un director comprometido en dar un servicio digno y de buena calidad a sus profesores y estudiantes, la única opción real con la que cuenta es buscar el apoyo de los padres de familia.

Los directivos y los comités de padres de familia, también deben considerar además de ofrecer una buena educación e instalaciones a los estudiantes, que muchos padres de familia no cuentan con los recursos suficientes para realiza el pago de una cuota, principalmente madres solteras que con su trabajo apenas alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, y por mucho que le explique que la cuota es mínima, por más cuentas que haga no le alcanza para pagarla, porque prefieren darles de comer a sus hijos, calzarlos y también esperan que sus hijos puedan estudiar y superarse, pero las escuelas hoy en día los obligan a pagar cuotas y en caso de no hacerlo no se les permite inscribirlos o bien no les entregan sus documentos.

Muchos padres de familia, principalmente de las zonas más vulnerables han manifestado que muchos de ellos tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela, pues no cuentan para pagar la cuota, el uniforme y los útiles escolares, cuando según la constitución no están obligados a pagar nada, y la finalidad de las escuelas públicas es que todos los puedan recibir la educación necesaria para salir adelante, pero con las cuotas voluntariamente a fuerza ya no es posible.

A este medio de información han llegado muchas denuncias de varias escuelas en las cuales las cuotas ya son un negocio redondo entre los directivos y el comité de padres de familia, quienes son impuestos por los directivos de las escuelas, y al final las cuentas no cuadran, porque no realizan ninguna mejora a las instalaciones y no se ve en que se invirtió todo el dinero recaudado de las cuotas, esperamos que las autoridades correspondientes puedan hacer algo al respecto o más niños y jóvenes se quedaran sin la posibilidad de poder estudiar cuando es un derecho. ¿O donde queda la EDUCACION LAICA Y GRATUITA?.