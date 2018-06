APRUEBA IEEH VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BOLETAS Y ACTAS ELECTORALES

Dicha actividad fue aprobada para realizarse durante el desarrollo de la Jornada Electoral

Durante la segunda sesión extraordinaria del mes de junio realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se aprobaron diversos Acuerdos, entre ellos, sustituciones de candidaturas a las Diputaciones Locales, la cancelación de una más, el nombramiento de integrantes de tres Consejos Distritales Locales, además de que fueron aprobadas las medidas de seguridad en la documentación electoral y el líquido indeleble a utilizarse durante la Jornada Electoral, así como las modificaciones al Acuerdo IEEH/CG/007/2018 por el que se aprobó el Proceso Técnico Operativo del PREP para el Proceso Electoral Local 2017 – 2018.

Las y los integrantes del Consejo General del IEEH aprobaron la sustitución del candidato propietario de la fórmula 03 de la lista de Representación Proporcional presentada por el Partido Movimiento Ciudadano; tras recibir la declinación del C. Saúl García Ordoñez fue aprobado el registro del C. Leonardo Iván García Esquivel.

Por otro lado, fue aprobada la solicitud de sustitución del candidato suplente de la fórmula presentada por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito 14, con cabecera en el municipio de Tula de Allende presentada por el Partido Morena, en la que, de inicio se registró al C. Lino Ramírez Pineda, aprobándose la sustitución por el C. Miguel Reyes López.

En seguimiento a las actividades relacionadas con el registro y validación de candidaturas registradas en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, se detectó que en el caso de los Partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México existía duplicidad de candidaturas registradas por el principio de Representación Proporcional tanto a nivel federal como local de las ciudadanas Ana Brisa Ramos Ramírez (PRD) y María Fernanda Gutiérrez Salcedo (PVEM), por lo que dichos Partidos fueron notificados para realizar la sustitución de las candidaturas antes mencionadas, al no recibir respuesta del Partido de la Revolución Democrática y fenecido el plazo otorgado, se determinó la procedencia de la cancelación de la candidatura a la Diputación Local de la C. Ana Brisa Ramos Ramírez (PRD); por su parte, el PVEM persistió en el registro de la C. María Fernanda Gutiérrez Salcedo en virtud de que ratificó ante el INE su renuncia a la Diputación Federal.

Por otra parte, también fueron aprobados los nombramientos para la ocupación de vacantes de la estructura técnico-administrativa en los Consejos Distritales Electorales: 08 Actopan, 14 Tula de Allende y 17 Villas del Álamo; en la Coordinación de Capacitación Electoral para los Consejos Distritales de Tula de Allende y Villas del Álamo, se nombró a Elsi Vargas Jiménez y Rigoberto Flores Montiel, respectivamente; por último, como Secretaria del Consejo Distrital 08 con cabecera en Actopan se nombró a Civelvi Aguilar Percastegui.

Finalmente, por lo que hace al Acuerdo propuesto por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral relativo al procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y el líquido indeleble a utilizarse en la elección ordinaria de Diputados y Diputadas para el presente Proceso Electoral Local, derivado de lo previsto en el Reglamento de Elecciones respecto de las medidas de seguridad antes mencionadas, se aprobó que durante el desarrollo de la Jornada Electoral se verificarán dichas medidas de seguridad visibles en la boleta y actas electorales, así como las características y calidad del líquido indeleble y se destacó que durante la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral fueron seleccionadas dos muestras aleatorias de cuatro casillas por cada Distrito Electoral Local, mismas que serán remitidas a la o el Consejero Presidente así como a la o el Coordinador de Organización Electoral de cada Consejo Distrital Local para realizar la verificación de las medidas de seguridad correspondientes.