REALIZAN TERCER SIMULACRO DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES EN HIDALGO

De cara a la jornada electoral del próximo domingo 01 de julio, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) a través de la Comisión Especial del PREP encabezada por el Consejero Electoral Uriel Lugo Huerta, llevó a cabo el tercer simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Hidalgo, en el que a través de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y los Centros de Captura y Verificación instalados en los 18 Consejos Distritales así como en oficinas centrales del IEEH, el personal PREP realizó pruebas sobre el procesamiento de las actas de escrutinio y cómputo.

La mencionada actividad, fue realizada ante la presencia de la y los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP (COTAPREP), Consejeras y Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo, Representantes de Partidos Políticos y personal de la Junta Local del INE en Hidalgo; dicho simulacro fue coordinado por el Titular de la Unidad de Informática, Ing. Said Rodríguez García.

El PREP tiene la finalidad de mostrar las tendencias de las votaciones así como la difusión veraz y oportuna de los resultados preliminares a los Partidos Políticos, medios de comunicación y público en general, utilizando tecnología de punta con los más altos estándares de seguridad y calidad, para lo cual, el IEEH ha implementado un sistema para la captura de datos, digitalización y publicación preliminar de los resultados electorales.

Es importante destacar que al tratarse de una elección concurrente, al cierre de la jornada las y los funcionarios de casilla de acuerdo a la normativa aplicable, seguirán un orden para el conteo de los votos: comenzando con la elección Presidencial, las Senadurías y Diputaciones Federales y de manera simultánea, se contarán los votos de la elección local, es decir, de las Diputaciones Locales.

Por lo que se tendrá que esperar a que se concluya el escrutinio y cómputo de las 4 elecciones para asegurar que están contados todos los votos para cada cargo, por lo que al término de esta actividad se integrarán los paquetes con las boletas electorales y la documentación correspondiente y para el caso de la elección en Hidalgo, éstos serán trasladados a los Centros de Acopio y Transmisión de Datos que se encuentran en cada uno de los 18 Consejos Distritales Locales. Una vez concluido este procedimiento de ley, los primeros resultados de este Programa estarán visibles unas horas más tarde en las páginas de los difusores del PREP que se hayan aprobado para tal efecto.

En consecuencia, cuando los paquetes electorales lleguen a las sedes de los Consejos Distritales Locales, el personal PREP deberá proceder a capturar, digitalizar, verificar y enviar los datos plasmados en cada acta de escrutinio y cómputo de todas las casillas que conforman cada Distrito Electoral Local, alimentando así la base de datos del PREP.

Durante el mes de junio, este Organismo Electoral ha realizado ejercicios periódicos con la finalidad de consolidar el manejo de los procesos que integran dicho Programa en cumplimiento al Proceso Técnico Operativo aprobado por el Consejo General para tal efecto.

Es así como el PREP permitirá acercar a la ciudadanía, medios de comunicación y actores políticos las tendencia de los resultados del 01 de julio, destacando que dichos resultados tienen un carácter informativo y no son definitivos, por lo tanto, no tienen validez legal y no sustituyen a los cómputos distritales que arrojarán los resultados oficiales de las votaciones el miércoles 4 de julio.