Segundo mensaje del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, desde The Woodlands, en Houston

Buenas tardes. Hoy es un gran día para los veracruzanos y también lo es para mí, porque hemos luchado con todo para recuperar bienes para Veracruz.

Esta es la primer casa que recuperamos en el extranjero. Estoy en Woodlands, en Texas, en el fraccionamiento más lujoso de Texas y uno de los más lujosos de Estados Unidos.

Antes de invitarles a entrar en la casa, les pido que vean la zona; es una zona extraordinaria. Todo son bosques, lagos, canchas de golf, lugares de recreación. Es una zona carísima, no hay vivienda aquí que valga menos de un millón de dólares; es decir, más de 20 millones de pesos.

Esta casa que hoy recuperamos, y que aquí tengo el título de propiedad ya, puede valer más de un millón de dólares. La vamos a vender y la vamos a destinar a obras de salud; muy probablemente, lo que obtengamos de aquí, lo destinemos a terminar el Hospital de Nautla, el Hospital de Perote, o a construir una clínica que se requiere en la zona más popular de la ciudad de Veracruz.

Quiero decirles que esto que ven aquí, a mis espaldas, se compró con dinero de ustedes, de los veracruzanos; el dinero que se robaron en el Gobierno de Duarte y que yo, durante años, años y años, insistí en que había que luchar para terminar con esto.

Como Gobernador, me comprometí a hacer justicia, y éste es un acto de justicia. Hoy, esta casa ya no la van a disfrutar los corruptos.

En lugar de estar aquí, quien era el dueño, está en la cárcel, y seguramente va a estar en la cárcel por muchos años. Vengan, los invito a que la conozcamos. Entren conmigo a recuperar estar propiedad que hoy es de los veracruzanos.

Vamos a entrar juntos y vamos a recorrer parte de la casa. Quiero que vean de qué manera pensaban vivir los que soñaron con que iba a haber impunidad en Veracruz. La abrimos y entramos juntos.

Es una casa totalmente climatizada, prácticamente nueva. Una casa enorme, con cuatro o cinco recámaras, con sala de cine. Les pido que subamos primero.

En la parte de arriba hay varias recámaras y hay lo que se llama un salón de familia, también hay una sala de cine, una sala para seis personas que, seguramente, disfrutaron durante muy poco tiempo.

Esto es un espacio para que la familia conviviera; las recámaras están en la parte de atrás, hay varias recámaras, y ésta es una sala de cine; una sala equipada con lo mejor. Allá está la pantalla, las bocinas, en el cuarto de atrás están todos los controles.

Pero ahora les pido que vean el lugar donde la casa está ubicada; repito que es de los mejores lugares de los Estados Unidos. Vean esto.

La casa está ubicada a la orilla de un lago bellísimo; un lago limpio, con aves; un lago realmente encantador. Las casas de junto son casas muy caras; todas, les repito, valen más de un millón de dólares; es un lugar lleno de bosque.

Vean, por favor, hacia este lado, todas las residencias. Aquí se vive muy bien, aquí pensaban vivir todos los cómplices de Duarte.

Aquí pensaban vivir, lo que no calcularon es que iba a llegar la justicia a Veracruz. Pensaban que se iban a quedar más tiempo y que iba a haber impunidad.

Aquí, en este lugar, hay una persona que fue Secretario en el Gabinete de Duarte, que tiene 21 residencias. Ya estamos hablando seriamente con ellos y, si no las devuelven, van a ir a la cárcel. Lo digo con toda claridad: van a ir a la cárcel.

Aquí también tiene una residencia la hermana de Karime Macías, Mónica, que también vive en Londres; también vamos sobre esa residencia.

Aquí mismo, en este lugar, a la orilla de otro lago, está la casa que compró Javier Duarte para vivir después de ser Gobernador; tampoco pudo disfrutar de esa casa, y no pudo porque los veracruzanos nos opusimos, porque dijimos “ya basta”. Hoy, este dinero, que es de los veracruzanos, va de nuevo al patrimonio de los veracruzanos.

Me siento bien contento, me siento muy, muy contento, de estarlo logrando, de haberlo logrado. Así como recuperamos esto, vamos a recuperar muchos otros bienes, aquí en Houston, en Miami, en Nueva York, en Arizona, y también en España, donde compraron un departamento enorme, de más de 120 millones de pesos. Vamos a la parte de abajo, vengan.

La casa está en perfectas condiciones de uso, y ya he contratado una empresa inmobiliaria para que se haga un avalúo y, conforme al avalúo, se venda, de tal manera que se puedan utilizar los recursos de inmediato, en beneficio de todos los veracruzanos.

Éste era el comedor, o es el comedor; ésta es la sala, con vista al lago, con una chimenea; vean la cocina.

En serio, no sé cómo no les da vergüenza a estos tipos; hay varios aquí que fueron Secretarios del Gobierno de Duarte, que piensan que se van a quedar con las casas. Ya las tenemos ubicadas todas, son como éstas o mejores, y las van a tener que devolver; varios.

Vamos pronto a dar a conocer esta lista de todos; pero repito, hay uno en especial que tiene más de 20 casas, fue Secretario de Economía con Duarte. Vean la cocina, las dimensiones de la cocina, podría ser el tamaño de una casa de INFONAVIT de la planta baja, prácticamente, la cocina.

Ahora, veamos el patio. Todo ese jardín, todo este espacio verde, vale miles y miles de dólares, miles de dólares; el lugar es uno de los mejores lugares a la orilla del lago. Podemos ver la dimensión de la casa si nos ubicamos en la esquina.

Yo, de repente, me pregunto si de veras pensaron que los veracruzanos éramos tontos y que esto no se iba a saber o que no iba a llegar el momento de la justicia. Y obviamente lo pensaban, puesto que hicieron todas estas barbaridades a la vista de todos. Vean el tamaño de la casa.

Yo termino, termino diciéndoles: es un gran día y así hay que verlo, recuperamos el primer bien en el extranjero; durante años, vine diciendo que esto era verdad, y muchos decían que no, muchos no lo creían.

Cuando tomé posesión como Gobernador del Estado, dije que no habría perdón ni olvido, ni impunidad, y hoy lo reitero. Quienes le hicieron el grave daño que Veracruz todavía sufre pagarán las consecuencias, las están pagando.

Hoy, quien era dueño de esta casa, ya no la disfrutará; ni la disfrutará su familia. Hoy, está en la cárcel y seguramente estará por muchos años.

Felicidades a los veracruzanos; pronto rendiré informes de otros bienes que vamos a recuperar. Gracias, que tengan buen día.