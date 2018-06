AMENAZAN A EMPLEADOS DE GASOLINERA DE SAN ALEJO

Continúan las quejas de abusos por parte de Felipe Téllez y Juan Gómez

*Ahora hasta les achacan faltantes para descontarles de su sueldo

Angel Arista / Tulancingo, Hgo.- Continúan las quejas en contra del Juan Gómez ex presidente municipal y Felipe Téllez, así lo manifiestan varios empleados de las gasolineras ubicadas en el Paraíso y San Alejo, propiedad de Juan Gómez, quienes se encuentra con el temor de perder su trabajo, pues la mayoría de los trabajadores son madres solteras, a quienes constantemente amenaza Felipe Téllez, encargado de la administración de las gasolineras, quien recientemente los amenazo con correr a quienes acudieron a la procuraduría a solicitar informes para saber porque no reciben pago de utilidades, por lo cual Felipe Téllez molesto ante esta situación los amenazo con quitarles el trabajo en cuanto él sepa quiénes fueron los que acudieron a la procuraduría, además de que ahora en la gasolinera ubicada en San Alejo les manifestó que había un faltante en la cuenta del aceite, y por lo cual se los va a descontar a todos, por lo que ellos no están conformes con esta situación, pues consideran que ya son muchos los abusos por parte de estas personas, que aparte de tratarlos con malos modos, amenazas y falta de prestaciones ahora también les quitaran de su sueldo, el cual por cierto es muy bajo.

Es por tal motivo que tomaron la decisión de dar a conocer su situación, para que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues consideran que no es justo que estas personas abusen de la necesidad y la falta de empleo que prevalece en el país.

Algunos de los inconformes manifiestan que llevan muchos años trabajando en esta situación y que nunca les han pagado reparto de utilidades, que por lo contrario siempre los descansan una semana sin goce de sueldo, condicionándolos que esos días no pueden trabajar en otro lado, porque siempre tienen que estar disponibles para cuando ellos les llamen, además de amenazarlos de que si trabajan esos días en otro lugar, ellos se encargaran de que no consigan trabajo en otro lado, ya que Felipe Téllez siempre les manifiesta que Juan Gómez tiene muchas relaciones para lograr que no consigan trabajo en otro lugar.

También comentaron que cuando se acerca la fecha de pago del reparto de utilidades Felipe Téllez, no se aparece por el lugar, y que cuando por fin les dio la cara este les manifestó que no había utilidades sino por lo contrario se habían registrado perdidas, que las ventas estaban bajas que por culpa de los huachicoleros, cuando ellos se han dado cuenta perfectamente que las ventas no han disminuido, principalmente en la gasolinera de San Alejo, de la cual se paga hasta la nómina de empleado de otras gasolineras o empresas de Juan Gómez, por lo que no se explican que Felipe Téllez, presentara ante el SAT que tuvieron pérdidas, cuando las ventas no han bajado.

Agregaron que ellos solo piden un trato justo y legal, que se les pague de acuerdo a la ley, que no los descansen una semana, ya que ellos necesitan el sustento para sus familias, que no abusen de su necesidad, que esperan que las autoridades hagan algo al respecto ante tal situación, que no sea verdad que Juan Gómez por el simple hecho de haber sido presidente municipal, pueda abusar de sus trabajadores y hasta amenazarlos para que no consigan otro empleo. Y ellos tengan que aguantar esta situación solo para poder llevar el sustento a sus familias. Seguiremos informando…