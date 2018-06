VOTO DE CASTIGO PARA EL PRI EN EL DISTRITO X

Nadie le cree a Ricardo Canales

En el municipio de Cuautepec de Hinojosa nadie votara por el PRI aunque la presidenta Hayde García a Amenazado a los delegados e inclusive se sabe que andan comprado votos para ganar en su cabecera como lo hicieron cuando ella compitió para la presidencia municipal nadie votara por ellos ya que el trabajo de la actual administración ha dejado mucho que desear.

Por otra parte la participación del Diputado actual del distrito X con cabecera en Apan Fermín Rivera Peralta tampoco ha sido muy buena ya que comenta la gente que prometía apoyos a discapacitados y a final les salía con 500 pesos, pero bueno en lo que se sacó un 10 fue en que donde tiene su predio prometió en campaña arreglar las calles y después de 2 años solo arreglaron la entrada a su colonia y su calle dejando las demás destrozadas.

Pero H. Ayuntamiento de Acaxochitlán no se queda atrás metiendo las manos a la elección por los candidatos del PRI, ya que el secretario envió comunicados a los directores y empleados de confianza para apoyar al PRI, esto se sabe que por órdenes de Lalo Licona ( que raro no!! porque él no es el presidente municipal), lo que sí se sabe es que en esta ocasión ya cansados de lo mismo les darán su voto a MORENA y aunque personas cercanas al ayuntamiento y hasta familiares anden en comunidades, seccionales, viendo y billeteando a delegados será fracaso seguro para Ricardo Canales y Nubia Mayorga.

Hablando de Ricardo Canales lo poco que se sabe de él es que fue suplente del ahora Diputado Manuel Fermín Rivera Peralta y Ahora su gallo, pero Canales no tiene muy buenas referencias y menos en su municipio que es la cabecera por el distrito que la juega y ni con toda maña del PRI que siempre al último compran votos en esta ocasión estará muy difícil la elecciones estarán muy cuidadas y los observadores muy presentes.

En el municipio de Apan Ricardo Canales lo repudian y más por la famita que tiene de estafador y vividor, pero esta es otra historia QUE PLATICAREMOS EN OTRA EDICION, pero a Canales nadie le cree en su distrito