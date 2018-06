DIF TULANCINGO TRABAJA PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL

En el marco de las actividades del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Sistema DIF Tulancingo a través del Centro de Cultura Emocional de la Familia, ha impartido pláticas, talleres y cursos en planteles educativos de educación básica relativos en el tema del desaliento al trabajo infantil.

Como parte de la modalidad extramuros del programa de Prevención y Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), en el trimestre que comprende los meses abril, mayo y junio se realizaron actividades de sensibilización y orientación.

Recientemente, en la escuela primaria Amado Nervo a los grupos de 4to, 5to año y 6to año se impartieron pláticas sobre cómo prevenir y erradicar el trabajo infantil y se insta en la revaloración de la escuela como generadora de capacidades.

Asimismo se les informa que como parte de sus derechos de los niños, niñas y adolescentes son la educación, salud, recreación, entre otros.

Cabe destacar que el Sistema DIF Tulancingo mantiene operativos para detección de niños que realizan una actividad comercial, en mercados, plazas y cruceros con el objetivo de averiguar la situación de cada uno de los menores y evitar que haya algún tipo de peligro al exponerse solos o con sus padres en la vía pública.

En relación a los niños, niñas y jóvenes detectados en los diferentes cruceros de la ciudad, el organismo asistencial les ha exhortado a los padres de familia para que los envíen al escuela, y se les ofrecen gratuitamente los servicios de DIF Tulancingo.

Sin embargo, reinciden y al no ser un delito no se les pueden detener, solo se les invita a retirarse. No obstante, los niños y jóvenes que se exponen presentan problemas de adicciones.

Los niños y niñas detectados que realizan una actividad comercial tienen un rango de edad de 7 a 16 años y son de los municipios de Huachinango y Honey del estado de Puebla, así como de los estados de México, Veracruz.