GASOLINERA EXPLOTA A SUS EMPLEADOS Y NO LES PAGA

Comentan los empleados que es propiedad del ex presidente Juan Gómez

*Reciben mal trato del encargado Felipe Téllez

Martin Barranco / Tulancingo.- Trabajadores de la gasolinera Santa María El Paraíso se quejan de constantes abusos, de explotación laboral, maltrato y falta de pago de prestaciones, así lo manifestó uno de los empleados de dicha gasolinera de quien se omite su nombre por temor a represarías, y que lleva cerca de tres años que no reciben su reparto de utilidades.

También nos comentó una trabajadora de la misma estación de servicio, que los hacen trabajar una semana si y la siguiente la descansan pero sin goce de sueldo, y tienen prohibido trabajar en otro lado durante esa semana de descanso, porque tienen que estar disponibles por si les llaman o requieren que vayan un día a trabajar. Por lo que ellos a temor de perder su trabajo han aguantado todo este tipo de abusos por parte del encargado como del dueño de la gasolinera, quien se aprovechando de la falta de emplea que existe y la necesidad que tienen sus trabajadores de poder tener un sustento para su familia.

Por otra parte nos comentaron que ya no reciben ningún tipo de apoyo, que no cuentan con prestaciones de ley, pero eso sí que les hacen descuentos para darles una despensa, y que ya ni uniformes les proporcionan, pero que si alguien llega a decir algo o a manifestar su inconformidad, el encargado de nombre Felipe Téllez los amenaza diciéndoles que el dueño de nombre Juan Gómez es ex presidente municipal, tiene muchas relaciones y se encargara de que no consigan empleo en otro lado.