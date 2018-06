CHOQUE POR ALCANCE EN EL BLVD. EMILIANO ZAPATA

+ Colectivas siempre jugando carreras

Ángel Arista / Tulancingo, Hgo. Alrededor de la 14:40 horas del día miércoles 13 de junio un conductor de colectiva Nissan impacta por alcance a renaul megan color vino, todo esto por la falta de pericia de algunos conductores de colectivas, aunado a que siempre van jugando carreras para ganarse el pasaje provocan este tipo de accidentes.

Muchas veces los chóferes van hablando por celular y a velocidades no permitidas, es comprensible ya que los dueños de las colectivas piden su diario y si no meten pasaje los chóferes no se llevan nada a la bolsa y por otra parte las mismas bases les marcan un tiempo para su recorrido, es por esto que se les pide a los chóferes que manejen con precaución.