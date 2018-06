GRUPO CARPO ENTREGA LENTES A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Continuara visitando diferentes colonias y municipios

*El Lic. Carlos Portilla dio pronta respuesta a vecinos de la esperanza

Gracias a la pronta respuesta del Lic. Portilla, Director General de GRUPO CARPO, el día de hoy se vieron beneficiadas dos personas de la tercera edad, quienes le solicitaron las apoyara con unos lentes, por lo acudieron la mañana de este miércoles a las oficinas, donde fueron recibidas por el Lic. Portilla quien de manera inmediata se trasladó con ellas a la óptica para que se les realizara el examen y se les elaboraran sus lentes.

Las personas beneficiadas agradecieron al Lic. Portilla, por este apoyo con el cual pueden realizar sus labores diarias, comentaron que como no existen más personas como el, que no solo las apoyo con despensas sino con sus lentes, pues ellas son personas de escasos recursos y ya llevan tiempo con problemas visuales, pero no contaban con el recurso para poder adquirir unos lentes, y sobre todo que los apoya sin pedirles nada a cambio.

El Lic. Carlos Portilla manifestó que se encuentra muy contento de poder poner un granito de arena para apoyar a todos aquellas personas que más lo necesitan, y que continuara a medida de sus posibilidades apoyando a la gente más vulnerables, así como continuara visitando diferentes colonias y municipios.