ENCUESTA DE COPARMEX DA GANADOR A LÓPEZ OBRADOR; 21.5% AÚN NO DECIDE SU VOTO

Andrés Manuel López Obrador aparece como favorito en la intención de voto, con 41.7% de las preferencias, en una encuesta difundida este martes por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Fundación Este País, en colaboración con las casas encuestadoras Berumen e IPSOS México.

Según esta Encuesta Electoral de 2018, 21.5% de los encuestados contestó que aún no saben por quién votarán el 1 de julio en la elección presidencial. El tercer lugar por volumen de respuesta lo obtuvo el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, con un 21% de la intención de voto. “Los indecisos pueden voltear la elección. El 42% de viviendas que no logramos entrevistar, muchas no van a acudir a las urnas, otras muchas sí van a acudir y van a votar, generalmente se comportan como lo que sí aceptan responder encuestas, no es un perfil radicalmente diferente, pero esa participación… puede efectivamente cambiar la elección”, dijo Edmundo Berumen, presidente del Consejo de Berumen.

A la pregunta “Si la elección para presidente de la República fuera hoy, ¿por quién votaría usted?”, los encuestados apenas dieron una aprobación de 13.65% para el candidato José Antonio Meade de la coalición Todos por México.

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” se encuentra con sólo 2.3% de intención de voto según el ejercicio.

El presidente de la confederación patronal, Gustavo de Hoyos Walther, dijo en la presentación del estudio que, a lo largo de este proceso electoral, “hemos sostenido un diálogo continuo con todos los partidos, candidatos y sus expertos técnicos. Con todos hemos encontrado coincidencias, y en un entorno de respeto, hemos marcado nuestras diferencias”.

Horas antes del tercer debate presidencial

Previo al tercer debate entre los cuatro candidatos a la Presidencia que se realizará este martes en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, De Hoyos Walther manifestó que la realización de un ejercicio cuantitativo a profundidad es para dar a conocer las preferencias electorales de los mexicanos, pues la democracia requiere de ciudadanos informados y que pueda emitir su voto con libertad.

Resaltó que el organismo empresarial recordó que a través del Manifiesto México han definido su visión de país que buscan construir con miras al año 2030.

Edmundo Berumen dijo que el tercer debate puede ser un factor que también modifique las tendencias electorales de cara al próximo 1 de julio.

La Encuesta Electoral de 2018 de Coparmex se levantó del 30 de mayo al 6 de junio, y cuenta con una muestra de 13,317 ciudadanos de 159 secciones electorales del país y un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 1.1 por ciento.