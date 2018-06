EL SOL DE TULANCINGO MIENTE Y DESINFORMA

Familiares y amigos consideran falsa la información

*Nadie le cree ya al sol de Tulancingo

Tony Corona / Tulancingo Hgo.- Familiares y amigos del joven que falleció la madrugada de este sábado en la carretera México Tuxpan a la altura de la dirección de Bomberos, manifestaron a este medio informativo su indignación por la nota publicada en EL SOL DE TULANCINGO, ya que consideran que es una información errónea y manipulada por parte de este medio para beneficiar al verdadero culpable del accidente.

Los familiares y amigos manifestaron que Erick S. circulaba por esa vía cuando fue embestido por un vehículo Volkswagen Ventó con placas de circulación S87ALM, de la ciudad de México, con rótulos de SEGUROS QUALITAS, y al parecer el conductor se encontraba en estado de ebriedad, y que su familiar fue trasladado con vida al Hospital del IMSS y no al Hospital General, pero que cuando ellos se fueron a acompañarlo al hospital, a el conductor de Qualitas lo trasladaron a la Cruz Roja, de donde se dio a la fuga, ya que no iba custodiado por ningún policía, por lo que ellos presumen que fue ayudado por los elementos de la policía federal y hasta por el reportero de dicho medio, pues en la nota que publicaron NUNCA MENCIONAN EL VEHÍCULO QUE OCASIONO EL ACCIDENTE, NI QUE EL CONDUCTOR SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD Y QUE SE DIO A LA FUGA. También comentaron que cuando regresaron al lugar ya no se encontraba el vehículo Volkswagen Ventó, en el lugar se encontraba otro vehículo de la misma aseguradora pero sin ningún golpe, por lo que ellos presentaron ante este medio las fotografías del vehículo, donde se muestra los daños y el estado en el que se encontraba, por tal motivo es que ellos acudieron a la Agencia del Ministerio Publico a levantar su carpeta de investigación para dar con el paradero del conductor de dicha unidad.

A solicitud de los familiares este medio de información se dará a la tarea de solicitar a las autoridades correspondientes el parte informativo que rinden del día del accidente, seguiremos informando…